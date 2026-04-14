Gülistan Doku cinayetinde oğlu gözaltına alınan validen ilk açıklama! 6 yıllık dosya yeniden açıldı

Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında dosya yeniden açıldı. Dün gece aralarında Tunceli'nin o dönemin valisi olan Tuncay Sonel'in oğlunun da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Sonel, oğlunun gözaltına alınmasının ardından yaptığı ilk açıklamada iddiaların iftira olduğunu, oğlunun da o dönemde lise öğrencisi olduğunu söyledi.

6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, baş şüpheli Zeinal Abakarov ve Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer de yer aldı.

DÖNEMİN TUNCELİ VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

6 yıllık sır olayda cinayet şüphesi ile yıllar sonra atılan yeni adımın ardından gözler Tunceli Valisi'ne çevrildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Sinan Burhan'ın sorularını yanıtladı.

Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'la bağlantısı olmadığını öne sürdü. "Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi; ne Gülistan’ı ne de sevgilisini tanır. Bu iddialar tamamen iftiradır" diyen Sonel'in konu hakkındaki ilk açıklamaları şu şekilde oldu:

"Benim oğlum Gülistan Doku’yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz. Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi nasıl bu olayla ilgisi olabilir? Ben de tanımıyorum. Ben ailesine yardımcı oldum. Olayın aydınlatılması lazım. Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğim ve hukuki haklarımı kullanacağım”

GÜLİSTAN DOKU’NUN ANNE BABASI ADLİYEYE GELDİ: ADALET YERİNİ BULDU

6 yıl sonra yapılan yeni gözaltıların ardından Doku’nun annesi Bedriye Doku ile babası Halit Doku, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi.

Gözyaşları ile adliyeye giren anne baba ilk açıklamasını yaptı. Anne Bedriye Doku, "Savcının yanına gideceğiz. Adalet Bakanımıza, Sayın Başsavcımıza, hakime, polise, jandarmaya çok teşekkür ederim. Artık kadınlar ölmesin, Gülistan'lar, öğrenciler ölmesin. Jandarmalar, polisler, onlara da yazık değil miydi? O karda kışta, o kadar insana da yazık değil miydi? Onlar arama yaptılar günlerce. Yazık günah değil miydi? ‘Teyze, kızın burada yok’ diyorlardı. Israrla oraya yönlendirdiler" ifadelerini kullanırken baba Halit Doku, adaletin yerini bulduğunu söyledi:

  • "Adalet yerini buldu. Adalete inanıyoruz. Adalete güvendiğimiz için adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim"

“BİZİ SÜREKLİ BARAJA YÖNLENDİRDİ”

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in arama çalışmalarında aileyi sürekli baraj çevresine yönlendirdiğini öne süren Doku, şunları söyledi:

"O karda, o kışta, o polisler, o jandarmalara yazık değil miydi? Onların da annesi, babası yok mu? O kışta, o karda o insanlar oradaydı; yazık, günah değil mi? Hangi ülkede bu yaşanır? Kaç sene ekip geldi, polis geldi, jandarma geldi. Allah sizin üstünüzde değil mi? O kışta onların da annesi, babası yoktu, değil mi? Oraya gidecek, bir de gelmezse ne olacak? Sizin çocuklarınız tek mi var? Çocuklarınız için bu kadar insana yazık değil mi, günah değil mi? Polislere, jandarmalara yazık değil mi? O kışta, o karda oraya gidiliyor. Çıkıp 'Teyze kızın burada yok' diyor. Tuncay Sonel bizi her zaman ısrarla oraya gönderdi. Polisler ne biliyor, dalgıçlar ne biliyor? Israrla bizi oraya gönderdi, sanki işe gidip geliyoruz gibi. Ben önce sayın savcının yanına gideceğim. Sonra gelip konuşma yapacağım. Tamam. Ben biliyorum, Allah biliyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

