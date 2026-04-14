Gülistan Doku cinayetinde oğlu gözaltına alınan validen ilk açıklama! 6 yıllık dosya yeniden açıldı

6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, baş şüpheli Zeinal Abakarov ve Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer de yer aldı.

DÖNEMİN TUNCELİ VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

6 yıllık sır olayda cinayet şüphesi ile yıllar sonra atılan yeni adımın ardından gözler Tunceli Valisi'ne çevrildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Sinan Burhan'ın sorularını yanıtladı.

Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'la bağlantısı olmadığını öne sürdü. "Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi; ne Gülistan’ı ne de sevgilisini tanır. Bu iddialar tamamen iftiradır" diyen Sonel'in konu hakkındaki ilk açıklamaları şu şekilde oldu:

"Benim oğlum Gülistan Doku’yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz. Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi nasıl bu olayla ilgisi olabilir? Ben de tanımıyorum. Ben ailesine yardımcı oldum. Olayın aydınlatılması lazım. Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğim ve hukuki haklarımı kullanacağım”

GÜLİSTAN DOKU’NUN ANNE BABASI ADLİYEYE GELDİ: ADALET YERİNİ BULDU

6 yıl sonra yapılan yeni gözaltıların ardından Doku’nun annesi Bedriye Doku ile babası Halit Doku, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi.

Gözyaşları ile adliyeye giren anne baba ilk açıklamasını yaptı. Anne Bedriye Doku, "Savcının yanına gideceğiz. Adalet Bakanımıza, Sayın Başsavcımıza, hakime, polise, jandarmaya çok teşekkür ederim. Artık kadınlar ölmesin, Gülistan'lar, öğrenciler ölmesin. Jandarmalar, polisler, onlara da yazık değil miydi? O karda kışta, o kadar insana da yazık değil miydi? Onlar arama yaptılar günlerce. Yazık günah değil miydi? ‘Teyze, kızın burada yok’ diyorlardı. Israrla oraya yönlendirdiler" ifadelerini kullanırken baba Halit Doku, adaletin yerini bulduğunu söyledi:

"Adalet yerini buldu. Adalete inanıyoruz. Adalete güvendiğimiz için adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim"

“BİZİ SÜREKLİ BARAJA YÖNLENDİRDİ”

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in arama çalışmalarında aileyi sürekli baraj çevresine yönlendirdiğini öne süren Doku, şunları söyledi: