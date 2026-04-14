Gülistan Doku soruşturması yıllar sonra yeniden açıldı! Gözaltındakilerden ilk görüntüler

Altı yıldır sonuç çıkmayan Gülistan Doku dosyasında soruşturma yön değiştirdi. Cinayet ve örtbas şüphesiyle 7 ilde operasyon yapıldı, dosyada adı geçen kritik isimler gözaltına alındı. Gözaltındakilerin ilk fotoğrafları da ortaya çıktı.

Tunceli'de 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında dün (13 Nisan) en somut adım atıldı.

Soruşturma kapsamında 7 ilde 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk saatlerde 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

GÖZALTI 12'YE ÇIKTI

NTV'nin haberine göre; Gün içinde bu sayının 12’ye çıktığı bilgisi paylaşıldı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku’nun son görüştüğü kişi olarak dosyada yer alan Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, üvey babası Engin Yücer ve dönemin valisinin koruması Şükrü Eroğlu da bulunuyor.

ARTIK BİR CİNAYET VE ÖRTBAS DOSYASI

Soruşturma artık yalnızca bir kayıp dosyası olarak yürümüyor. Savcılık, dosyayı “cinayet ve örtbas” şüphesiyle ele alıyor.

Delil karartma, dijital izlerin silinmesi, kamu nüfuzunun kullanılması ve organize bir örtbas ihtimali de soruşturmanın ana başlıkları arasında yer alıyor.

Dosyanın yönünü değiştiren gelişmeler arasında 700 saatlik yeni kamera kaydı, HTS ve daraltılmış baz incelemeleri, yeni teknik raporlar ve gizli tanık anlatımları bulunuyor.

AİLE AVUKATINA BIRAKILAN İSİMSİZ NOT

NTV ve Habertürk'ün haberlerine göre; Soruşturmada dikkat çeken en önemli başlıklardan biri, aile avukatına bırakılan isimsiz not oldu. Bu notta Mustafa Türkay Sonel’in adı geçti. Ardından yapılan incelemelerde, Sonel’in olay günü ve gecesine ilişkin araç hareketlerinin olağan akışla bağdaşmadığı değerlendirmesi dosyanın merkezine yerleşti. Aynı süreçte dijital hareketlilik, telefon trafiği ve sosyal medya verileri de yeniden incelendi.

Dosyada Zeinal Abakarov’la ilgili şüpheler de yeniden öne çıktı. Önceki incelemelerde Gülistan Doku’nun babası adına kayıtlı telefon hattıyla en son Abakarov’la görüştüğü belirlenmişti. Sonraki teknik değerlendirmelerde ise Abakarov’un telefonundaki bazı yazışmaların silindiği, Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından attığı bazı mesajların dikkat çektiği ve çevresindeki bazı kişilerin çelişkili beyanlar verdiği iddiaları dosyaya girdi.

5 OCAK 2020'DE NE OLDU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den beri haber alınamıyor. Soruşturma dosyasına göre Doku, o gün valilik karşısındaki duraktan minibüse bindi. Ancak bu minibüsten nerede indiği hiç belirlenemedi. Aynı gün eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’la görüştüğü, telefonunun son sinyalinin ise Sarı Saltuk Viyadüğü hattında alındığı kayda geçti.

İlk yıllarda dosyada “intihar” ihtimali öne çıkarıldı. Uzunçayır Barajı’nda aylar süren aramalar yapıldı. Buna rağmen Gülistan Doku’ya ait hiçbir iz bulunamadı. Viyadüğü gören bazı kamera kayıtlarının ya hiç alınamadığı ya da net olmadığı, bir üniversite kamerasının da arızalı olduğu belirtildi. Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gece Abakarov’un evine girdiği görüntülendi. Ertesi gün ise kameranın açısının değiştiği ve ev kapısının görünmediği tutanaklara yansıdı.

Dosya, yeni savcıyla birlikte yeniden derinleştirildi. 31 Ekim 2025’te Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün ve öncesine ait 700 saatlik KGYS ve işyeri kamerası görüntüsü soruşturmaya eklendi.