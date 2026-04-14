Gülistan Doku'nun ablası katil için isim verdi!

Tunceli’de, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dosya yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

GÜLİSTAN DOKU’NUN AİLESİ ADLİYEYE GELDİ!

Yaşanan gelişmeler üzerine Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku Tunceli’ye geldi. Abla Aygül Doku, adliye önünde dikkat çeken açıklamalarda bulunurken "Dün Türkiye büyük bir zalimliğin, kötülüğün, caniliğin örneğini birebir gördü. İnsan dönemin valisine, emniyet müdürüne, asayiş müdürüne inanmasa, güvenmese kime inanacak, kime güvenecek?” ifadelerini kullandı.

“MUSTAFA TÜRKAY SONEL GÜLİSTAN DOKU’NUN KATİLİDİR”

Sözlerinin devamında, “Yedi yıldır hem kızımızı bizden aldılar hem bizi kandırdılar. Sinema gibi, film izler gibi dünyanın gözü önünde bizi izlediler. Neden?” diye soran Aygül Doku, “Katilin kara gözü için, katilin karakaşı için. Dönemin Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku’nun katilidir, açıklıyorum.” sözlerini sarf etti.

“Başta Türkiye'nin adaletini canlandıran, umudumuzu yaşatan Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve geldiğinden beri gecesini gündüzüne katıp Gülistan için çalışan Başsavcımız Ebru Cansu'ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanan “Bu süreçte 2 kurum bize dürüst oldu, birinci o dalgıç abiler. Gözaltı listesinin daha 2. ve 3. dalgası var. Bakın bu bir vahşettir, bu bir caniliktir” dedi.

“OĞLUNU KORUMAK İÇİN BİZİ KÖPRÜNÜN BAŞINDA 220 GÜN BEKLETTİ”

“Dönemin bir valisi, bir ailenin kızını bulmakla yükümlüyken, görevini yapmak zorundayken sırf oğlunu korumak için devletin bütün imkânlarını kullanıp bizi o köprünün başında tam 220 gün boyunca bekletti.” ifadelerini kullanan Doku, “Bizi orada bekletirken sırf biz inanalım diye, Gülistan'ın intihar ettiğine inanalım diye dönemin Valisi Tuncay Sonel botla geziyordu. Niye biliyor musunuz? Biz Gülistan’ın intihar ettiğine inanalım diye” sözlerini sarf etti.

Aygül Doku, açıklamasının devamında “Bu bir utançtır. Dün aslında Başsavcımız Ebru Cansu tarihi bir adım attı. Vallahi billahi de tarih yazıyor ama bu yazılan tarihin sonucu nasıl olacak, biz onu istiyoruz sadece.” ifadelerine yer verdi.

DOKU’NUN AİLESİ “ADALET YERİNİ BULDU” DEDİ!

Adliye önünde ilk açıklamayı yapan Doku’nun annesi Bedriye Doku, "Savcının yanına gideceğiz. Adalet Bakanımıza, Sayın Başsavcımıza, hakime, polise, jandarmaya çok teşekkür ederim. Artık kadınlar ölmesin, Gülistan'lar, öğrenciler ölmesin. Jandarmalar, polisler, onlara da yazık değil miydi? O karda kışta, o kadar insana da yazık değil miydi? Onlar arama yaptılar günlerce. Yazık günah değil miydi? ‘Teyze, kızın burada yok’ diyorlardı. Israrla oraya yönlendirdiler” ifadelerini kullanmıştı.

Baba Halit Doku ise, "Adalet yerini buldu. Adalete inanıyoruz. Adalete güvendiğimiz için adalet yerini buldu. Herkese teşekkür ederim" diyerek “O karda, o kışta, o polisler, o jandarmalara yazık değil miydi? Onların da annesi, babası yok mu? O kışta, o karda o insanlar oradaydı; yazık, günah değil mi? Hangi ülkede bu yaşanır? Kaç sene ekip geldi, polis geldi, jandarma geldi. Allah sizin üstünüzde değil mi? O kışta onların da annesi, babası yoktu, değil mi? Oraya gidecek, bir de gelmezse ne olacak? Sizin çocuklarınız tek mi var? Çocuklarınız için bu kadar insana yazık değil mi, günah değil mi? “ sözlerini sarf etmişti. (DHA)