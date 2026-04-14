Özel'den AKP'nin üç eski adalet bakanına Gülistan Doku çağrısı! "Bu not sizin haysiyetinize saldırdı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülistan Doku dosyasında başlatılan operasyon üzerinden kamuoyuna yön verilmeye çalışıldığını öne sürdü. Özel, bazı medya organlarına Adalet Bakanı ve Akın Gürlek’i öne çıkaran bilgi notları gönderildiğini savundu. Özel, acılı bir annenin yıllardır sürdürdüğü adalet arayışının siyasi gösteriye dönüştürülmek istendiğini söyledi.

Özel, Akın Gürlek'in geçmişteki adalet bakanlarının Doku dosyasını sümenaltı ettiğini ima ettiğini öne sürüp, "Hem mesleki hem siyasi ahlaklarına dil uzatan bilgi notudur. Hadi bakalım Furkan Torlak bu sefer bize değil; sizin haysiyetinize saldırdı" dedi.

Gazetepencere'nin haberine göre; gönderildiği iddia edilen bilgi notu da ortaya çıktı. Notta, haber başlığı önerisi ve spot bile yazıldığı görüldü. Gönderilen bir WhatsApp gönderisinin ekran görüntüsü de şöyle:

GÜRLEK'İN DANIŞMANI BASIN NOTU MU GÖNDERDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Gülistan Doku dosyasında başlatılan operasyonu “inanılmaz önemsiyoruz” sözleriyle değerlendirdi. Özel, yıllardır süren kayıp dosyasında gerçeğin ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.

Özel, dosyada artık sonuca gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "O dosyadaki cinayetle ilgili tüm sır perdesinin ortadan kalkmasını istiyoruz" dedi.

Özel, konuşmasının devamında yeniden açılan dosya üzerinden Adalet Bakanı Akın Gürlek adına siyasal bir anlatı kurulmaya çalıştığını söyledi.

Özel, gazetecilere Doku dosyası ile ilgili bir bilgi notu gönderildiğini iddia etti. Özel, şöyle konuştu:

"Hani var ya İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken uyuşturucudan yakalanan, içeride duran, sonra bir anda bırakılan, İletişim Başkanlığından kovulan, yanda tutulan yetkisiz olarak Adalet Bakanlığında oda verilen ve herkes için haysiyet cellatlığı bilgileri atan birisi, bugün bilgi notu atıyor. Diyor ki ‘Haberleri, Gülistan Doku haberini Sayın Akın Gürlek’in talimatıyla operasyonun başladığını…’ Bir, yargı bağımsızsa Adalet Bakanı kimseye talimat falan veremez. Adalet Bakanı, yargı bağımsızlığı konusunda net bir tutum sahibi olur, ona göre davranır. Arayıp da ‘Şu dosyayı açın, operasyon yapın’ diyemez. ‘Yapıyorsunuz’ diyenlere yıllardır, ‘Öyle şey mi olur, yargı bağımsızdır, talimat mı alınır?’ diyordu. Bugün basın danışmanı şöyle bir not yolluyor, ‘Sayın Adalet Bakanımızın talimatıyla soruşturmanın başladığının söylenmesi... İki, Akın Gürlek harekete geçti’ ibaresinin kullanılması. Üç, ‘Dosyanın tozlu raflardan indirildiğinin vurgulanması.’ Dört, ‘Akın Gürlek’in yargıyı harekete geçirirken güçlü korunuyor imajı ile mücadele ettiği.’ Beş, ‘Ucu nereye giderse gitsin, diye bir ifadesin bakanımızın ağzından ısrarla söylendiğinin haber metninde yer almasını istiyoruz’ diye, düşünün 6 yıllık bir anne var acılı.”

ÜÇ ADALET BAKANINA ÇAĞRI! "HAYSİYETİNİZE SALDIRILDI"

Özel, bu yaklaşımın doğrudan Gülistan Doku’nun annesinin acısını gölgelediğini söyledi. Konuşmasında eski adalet bakanlarını da anan Özel, hazırlanan notun yalnızca kendisine değil, geçmiş dönemde görev yapan adalet bakanlarına da yöneldiğini savundu:

“Evladının gerçekliğiyle, ‘Ne oldu evladıma’ sorusuyla ağlıyor. Yıllardır nöbetler tutuyor ve bu acıyı bir siyasetçinin üzerinden böyle bir şeyle konuşulması için bilgi notları uçuşuyor ve kendinden ‘Öncekilerin raflarda tozlandırdığı dosya’ derken olay olduğu gün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül. Sayın Abdulhamit Gül, Akın Gürlek’in basın danışmanı, ‘Ucu nereye çıkarsa çıksın’ diye davranmadığınızı, dosyayı raflarda tozlandırdığınızı iddia ediyor. Sayın Bekir Bozdağ, Abdulhamit Gül’den sonraki Adalet Bakanı.”

Özel, bu notun eski adalet bakanları Abdulhamit Gül, Bekir Bozdağ ve Yılmaz Tunç'un haysiyetine saldırdığını ileri sürdü.

Özeli şunları ifade etti:

"Sayın Bekir Bozdağ, Abdulhamit Gül’den sonraki Adalet Bakanı. Bugün yazılan bilgi notu bana karşı değildir. Bugüne kadar bana, Ekrem Başkan’a, yol arkadaşlarımın haysiyetine karşı kasteden onlarca bir notu gitti, sustunuz. Bugün yazılan bilgi notu Abdulhamit Gül’ün, Bekir Bozdağ’ın, Yılmaz Tunç’un ve bir bütün olarak AK Parti siyasetinin Gülistan Doku dosyasını kapattığını, şimdi gelip Akın Gürlek’in gereğini yaptığını, ve şu anda o dosyada eli olanların da bunu ohaynun talimatıyla yaptığını söyleyen ve hepinizin hem mesleki hem siyasi ahlaklarına dil uzatan bilgi notudur. Hadi bakalım Furkan Torlak bu sefer bize değil; sizin haysiyetinize saldırdı. Susun da göreyim. Susun da göreyim."

O NOTTAKİ İFADELER PAYLAŞILMIŞ

Gazetepencere'nin yayımladığı söz konusu bilgi notunun sosyal medyada kullanıldığı görüldü.