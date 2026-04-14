Gülistan Doku soruşturmasında yeni mesajlar ortaya çıktı! Zorla bir yerde mi tutuluyordu?

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’dan 6 yıldır haber alınamamasına ilişkin soruşturmasında dosya yeniden açılırken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yeniden açılan dosyada, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un Doku’ya gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

"RUS KONSOLOSLUĞU'NDAN YARDIM İSTERİZ"

tv100’ün haberine göre, Abakarov'un Gülistan Doku’ya "Sana diyorum bak kendin gidemiyorsan bana söyle ben geleceğim beraber gideriz. Rus Konsolosluğu’ndan yardım istersen ben de Rus olduğum için hemen bize tutar orada. Ve kimse karışmaz bize.” mesajını gönderdiği görüldü.

Abakarov, mesajının devamında “Sen istersen hemen uçakla gönderirler sonra devlete derler ve seni devlete sen kendin istediğin zamana kadar vermezler. İstersen bana söyle direkt onlarla beraber gelirim. Sana diyorum Gülistan korkma. Ben senin için her şeyi yaparım. Güven bana.” ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

"DEVLET DE BİR ŞEY YAPAMAZ"

Şahsın, Doku’ya aynı zamanda “Valla ben bir şeyden korkmuyorum orada. Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Böyle bir şey varsa mesaj at. Ben geleceğim isterse öldürsün beni ama seni çıkarmaya çalışırım. Devlet de bir şey yapamaz." dediği de ortaya çıktı.

NELER OLMUŞTU?

6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, baş şüpheli Zeinal Abakarov ve Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer de yer aldı.