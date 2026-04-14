Gülistan Doku soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüphelinin gözaltı işlemleri tamamlandı. Dosya şüphelilerinden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz'ın yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor. Altaş'ın mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği öğrenildi

Özel'den AKP'nin üç eski adalet bakanına Gülistan Doku çağrısı! "Bu not sizin haysiyetinize saldırdı"

DOSYA 6 YIL SONRA RAFTAN İNDİ

Gülistan Doku dosyasında 13 Nisan’da yıllardır beklenen en somut adım atıldı. Soruşturma kapsamında 7 ilde 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk etapta 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gün içinde bu sayı 12’ye yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, dosyada Gülistan Doku’nun son görüştüğü kişi olarak yer alan Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, üvey babası Engin Yücer ve dönemin valisinin koruması Şükrü Eroğlu da yer aldı.

Soruşturma artık yalnızca bir kayıp dosyası olarak yürütülmüyor. Savcılık, dosyayı “cinayet ve örtbas” şüphesiyle ele alıyor. Delil karartma, dijital izlerin silinmesi, kamu nüfuzunun kullanılması ve organize bir örtbas ihtimali de soruşturmanın merkezindeki başlıklar arasında yer aldığı ifade ediliyor.