Gülistan Doku soruşturmasında o isme yakalama kararı

Son dakika... Gülistan Doku soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. ABD'ye giden Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 13 şüphelinin gözaltı işlemleri tamamlandı. Dosya şüphelilerinden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz'ın yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartması bekleniyor. Altaş'ın mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği öğrenildi

Özel'den AKP'nin üç eski adalet bakanına Gülistan Doku çağrısı! "Bu not sizin haysiyetinize saldırdı"Özel'den AKP'nin üç eski adalet bakanına Gülistan Doku çağrısı! "Bu not sizin haysiyetinize saldırdı"

DOSYA 6 YIL SONRA RAFTAN İNDİ

Gülistan Doku dosyasında 13 Nisan’da yıllardır beklenen en somut adım atıldı. Soruşturma kapsamında 7 ilde 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk etapta 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gün içinde bu sayı 12’ye yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, dosyada Gülistan Doku’nun son görüştüğü kişi olarak yer alan Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, üvey babası Engin Yücer ve dönemin valisinin koruması Şükrü Eroğlu da yer aldı.

Soruşturma artık yalnızca bir kayıp dosyası olarak yürütülmüyor. Savcılık, dosyayı “cinayet ve örtbas” şüphesiyle ele alıyor. Delil karartma, dijital izlerin silinmesi, kamu nüfuzunun kullanılması ve organize bir örtbas ihtimali de soruşturmanın merkezindeki başlıklar arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Türkiye
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Samsun’da 2 firari yakalandı!
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Ekipler seferber oldu: Karla kaplı yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı
Diyarbakır'da kontrolden çıkan araç kaldırımdaki çocuklara çarptı