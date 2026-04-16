Gülistan Doku cinayetinde yeni detay: Baz kayıtları ortaya çıkardı

Tunceli’de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde aniden ortadan kayboldu. Aradan geçen sürede genç kızdan bir iz bulunamazken, dosya "cinayet şüphesiyle" yeniden açıldı.

HSK kararnamesiyle kente atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun talimatıyla kurulan özel ekip, dosyayı raflardan indirerek 700 saatlik ek güvenlik kamerası görüntüsü ve teknik veriler üzerinde titiz bir çalışma başlattı.

7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Zeynel Abakarov'un da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın seyri yeni ulaşılan teknik raporlarla değişti.

GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİNDE YENİ DETAY: BAZ KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın haberine göre, soruşturma kapsamında ulaşılan teknik veriler, Gülistan Doku'nun kaybolduğu gün yalnız olmadığını gösteren çarpıcı bulgular içeriyor.

Soruşturmanın en kritik eşiğini, daraltılmış baz kayıtlarına ilişkin hazırlanan yeni rapor oluşturdu. Teknik incelemeler sonucunda, Gülistan Doku’nun kaybolmadan bir gün önce ve kaybolduğu gün, dosyadaki şüphelilerle aynı noktalardan sinyal verdiği saptandı. 4 Ocak 2020'de Gülistan’ın çalıştığı kafede şüpheliler Umut Altaş, Uğurcan Açıkgöz ve dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in telefonlarının aynı baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi.

Gülistan Doku soruşturmasını raftan indiren tanık ifadesi ortaya çıktı! Şoke eden iddialar

En dikkat çekici veri ise 5 Ocak günü yaşandı. Gülistan Doku’nun telefonunun son sinyalini saat 12.24’te Sarı Saltuk Viyadüğü’nde verdiği bilinirken; raporda aynı gün ve aynı noktada dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan eski koruma Şükrü Eroğlu, firari Umut Altaş, İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı ve Mustafa Türkay Sonel’in de baz kayıtlarına ulaşıldı. 27 Ekim, 4 Ocak ve 5 Ocak tarihlerinde şüphelilerle Doku’nun yollarının kesiştiğini gösteren bu veriler, savcılık tarafından mercek altına alındı.

SOSYAL MEDYA HESABINA GİRİP 2 KİŞİYİ SİLMİŞ

Başsavcı Ebru Cansu’nun yürüttüğü çalışmalarda, Gülistan Doku’ya ait sim kartın izi sürülerek başka bir telefonda kullanıldığı belirlendi.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu geceye ait görüntüler ortaya çıktı

BTK verileri, sim kartın polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok tarafından bir cihaza takılarak uçak modunda internete bağlandığını ortaya çıkardı. Yapılan incelemede Ertok’un, Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına "şifremi unuttum" yöntemiyle giriş yaptığı ve yaklaşık 3 saat boyunca kullandığı hesapta, arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi.

Ayrıca şüpheli Gökhan Ertok’un HTS ve banka kayıtları incelendiğinde, dönemin valisi Tuncay Sonel ve eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği olduğu ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği saptandı. Ertok, ifadesinde hesaba girdiğini kabul etse de sim kartı telefona taktığını hatırlamadığını öne sürdü.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet şüphesiyle yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ünün işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Gökhan Ertok, Erdoğan Elaldı, Savaş Gültürk ve Süleyman Önal hakim karşısına çıkarılırken, diğer şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ediyor. Öte yandan, yurt dışında olduğu belirlenen 14’üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunulacağı öğrenildi. Soruşturmanın kaderini, şüphelilerin baz kayıtlarındaki "çakışmalar" hakkında savcılığa verecekleri ifadeler belirleyecek.