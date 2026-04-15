Gülistan Doku'nun kaybolduğu geceye ait görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma:
Tunceli'de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun kaybolduğu geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda; olayla ilgili gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu ile ABD'ye kaçan şüpheli Umut Altaş'ın aynı araçta oldukları görüldü.

Tunceli’de kaybolmasından 6 yıl sonra açılan Gülistan Doku soruşturmasında, JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporlarıyla yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Soruşturma kapsamında elde edilen Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre; Gülistan Doku’nun kaybolduğu gece, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD’ye kaçtığı belirtilen Umut Altaş’ın aynı araçta olduğu tespit edildi.

ARACIN ÇIKIŞINA AİT KAYITLAR ORTADA YOK

Soruşturmaya giren kayıtlarda ayrıca, Sarısaltuk Viyadüğü’nün yakınındaki PTS’de aracın Pertek istikametine çıkışına ait kayıtların ortada olmadığı, ancak saat 22.07’de aracın kente girişine ait kayıtların olduğu belirtildi.

Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamıyor.

Kayıtların, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan istihbarat notuyla Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği, Başsavcı Ebru Cansu tarafından da soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

