Gülistan Doku dosyasında yeni kırılma! İhraç polis SIM kartını kullanmış

Gülistan Doku soruşturmasında yeni deliller dosyaya girdi. Doku’nun kaybolmasından 13 gün sonra SIM kartının kullanıldığı ve veri aktarımı yapıldığı belirlendi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yla ilgili soruşturmada yeni bulgular ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre, Doku’nun kaybolmasından 13 gün sonra SIM kartı kullanıldı. Bu hatta yaklaşık 3 saat boyunca veri transferi yapıldığı da belirlendi.

PARA TRANSFERİ DE YAPILDI

DHA'nın haberine göre; Dosyada, hattı kullandığı tespit edilen kişinin ihraç polis memuru Gökhan Ertok olduğu yer aldı. Ertok’un, dönemin valisi Tuncay Sonel ve gözaltındaki eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği bulunduğu, ayrıca birden fazla para transferi yaptığı da kayda geçti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu’nun talebiyle dosya için özel ekip kuruldu. Bu kapsamda, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ile PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan’a ait yeni görüntüler de dosyaya girdi. Toplam 70 KGYS ve güvenlik kamerasına ait 700 saatlik ek kayıt incelemeye alındı.

Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Doku’nun erkek arkadaşı Zeynel A. ile dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu M.T.S. de yer aldı. Yurt dışında olduğu belirtilen 14’üncü şüpheli için de kırmızı bülten talep edileceği öğrenildi.

SIM KARTI İZİ SÜRÜLDÜ

Başsavcılığın yürüttüğü çalışmada, SIM kart ve telefonun IMEI numarası üzerinden teknik inceleme yapıldı. BTK verilerine göre, hat bir cihaza takıldıktan sonra uçak modunda bir iş yerinin kablosuz internetine bağlandı. IP adresi ve IMEI numarasından ilerleyen ekipler, hattın kaybolmadan 13 gün sonra Gökhan Ertok tarafından kullanıldığını belirledi.

Savcılık, şüphelinin Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına ‘şifremi unuttum’ yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını değerlendirdi. Ulusal Kriminal Dairesi uzmanlarının incelemesine göre, hesaba girildikten sonra arkadaş listesinden 2 kişi silindi. Şüphelinin ayrıca yaklaşık 3 saat boyunca veri transferi yaptığı da tespit edildi.

"TELEFONA TAKTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Ankara’da JASAT ekiplerince gözaltına alınan Gökhan Ertok, ifade işlemleri için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Ön mülakatta Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına girdiğini kabul ettiği, ancak SIM kartı telefona taktığını hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi. Ertok daha sonra avukat talep etti.

Tunceli Barosu’nun Gülistan Doku dosyasındaki şüphelileri savunmama kararı nedeniyle, şüpheli için Elazığ’dan avukat görevlendirildi.

SİBER ÇETE İDDİASI

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın bir ‘siber çeteye’ teslim edildiğini savundu. Çimen, şöyle dedi:

“Gülistan Doku dosyasında ısrarla bir üst düzey kamu görevlisinin dosyayı örtbas ettiğini belirtmiştik. Geldiğimiz bu aşamada üst düzey kamu görevlisinin Tuncay Sonel olduğunu daha önce de savcılığa belirtmiştik. Dilekçe ile hakkında şikayetlerimiz söz konusu olmuştu. Tuncay Sonel, Gülistan Doku’ya ait sim kartı, kaybolduğu tarih olan 05.01.2020 tarihinden sonra devam eden günlerde, 18.01.2020’de bir siber çete ile iletişime geçip, kendisine görevi ile ilgili teslim edilen Gülistan Doku’nun sim kartını teslim edip, sanal medya hesabında birilerinin silinmesini sağlamıştır. Şu an bunu gerçekleştiren kişi Gökhan Ertok, bize mail vasıtasıyla ulaşmıştı. Rumuz kullanmıştı ama kendisinin olduğu anlaşılıyordu. Eylemini de belirtiyordu. Eylem ide dosyamızla örtüşüyordu. Gülistan’a ait SIM kart, Tuncay Sonel tarafından bir siber çeteye teslim ediliyor. Ve bu çete tarafından Gülistan’a ait veriler siliniyor. Bu hususta hiçbir tereddüt yok”

Ali Çimen, dosyadaki müdahalenin delillerle ortaya konulduğunu savunarak İçişleri Bakanlığı’na çağrı yaptı. Çimen, şöyle dedi: