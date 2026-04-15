Son Dakika | Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı! "Kan parası alıp sustular"

Altı yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku dosyası hakkında konuşan Aygül Doku, SIM karttan kamera kayıtlarına uzanan yeni iddialar ortaya attı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasının ardından, ablası Aygül Doku Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aygül Doku, soruşturmada atılan son adımları değerli bulduklarını söyledi. Ancak dosyanın çözülmesi için dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında da işlem yapılması gerektiğini iddia etti. Doku, birçok kritik düğümün burada çözüleceğini savundu.

Aygül Doku, yayında yaptığı açıklamada soruşturmanın merkezinde Tuncay Sonel’in bulunduğunu öne sürdü.

Doku, “Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in attığı adım ve Başsavcımız Sayın Ebru Cansu'nun gerçekten iğneyle kuyu kazar gibi Gülistan'ın delillerini arıyor olması çok kıymetli. Biz bu adımı çok kıymetli buluyoruz. Ama bu kıymetli adım kadar şu anda İçişleri Bakanımızın da bir adım atması gerekiyor. Bu dosyada Tuncay Sonel yargılandığı zaman, tutuklandığı zaman, gözaltına alındığı zaman dosya çözülecek. Zaten bütün ipler onda kopuyor" dedi.

Ailesinin ilk günden beri “intihar” iddiasına karşı çıktığını belirten Doku, köprü çevresinde yürütülen arama çalışmalarının kendilerini başka yöne sevk ettiğini savundu.

Doku, “Sonra biz bu kente ilk geldiğimiz zaman hemen dönemin valisi Tuncay Sonel apar topar bizi köprüye götürdü. ‘Kızınız intihar etti’ dedi. Biz ilk günden beri söylüyoruz bunu. Bakın 7 yıldır papağan gibi tekrar ediyorum. Kızımız intihar etmedi dedik” ifadelerini kullandı.

SIM KARTI İDDİASI

Aygül Doku’nun açıklamalarında en dikkat çeken iddialardan biri, Gülistan Doku’nun annesi adına kayıtlı SIM karta ilişkin iddia oldu. Doku, kardeşi kaybolduktan sonra aramaları ulaşamak için bu hattın kopyasını çıkardığını, ardından dönemin valisi ve çevresinin hemen harekete geçtiğini öne sürdü.

Aygül Doku, bu iddiasını şöyle anlattı:

“Bakın, biz bütün bu bilgilerimize Sayın Savcı Ebru Cansu'nun o geceki operasyonunu, o sim kartına borçluyuz zaten. Siz her şeyi hesaplarsınız, bütün planlarınızı yaparsınız ama yüce Allah'ın da bir planı var. Onların planı orada bozuluyor.”

“Apar topar Tuncay Sonel ve ekibi yanımıza koştu. ‘Siz ne yapıyorsunuz’ dediler. Sinirlendi, dedi ki ‘Kartı bana verin.’ ‘Ankara'da çok tanıdıklarım vardır’ dedi. ‘Ankara'da bu tanıdıklarım bu bilgileri getirecek, ben Gülistan'ı bulacağım’ dedi. Bizzat onun makam odasında biz kartı ona teslim ettik.”

Doku, bu teslimle ilgili resmî yazının da bulunduğunu belirterek, hattın savcılığa verildiğine dair kayıtların olduğunu söyledi.

Aygül Doku, yayında ilk kez bazı iddiaları kamuoyuyla paylaştığını da söyledi. Doku, Amerika’ya gittiğini belirttiği Umut Altaş’ın kendisine ulaşmaya çalıştığını, ardından aileyle yaptıkları görüşmelerde şüphelerinin arttığını savundu.

Doku, “Bakın bunları ilk defa açıklıyorum. Çünkü gerçekten artık bizim sabrımız kalmamış. Umut Altaş beni aramış o süreçte. 2-3 kere beni aramış bana ulaşabilmek için” dedi.

Doku, Umut Altaş ile yaptığı konuşmaya ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

“Umut bana dönüp ne dedi biliyor musunuz? ‘Abla benim bildiğim çok şey var. Ben sana yardımcı olacağım. Ben Tunceliliyim, ben karıncayı bile incitmem’ dedi.”

ALTAŞ'IN ANNE BABASI GÖZALTINDA

Aygül Doku, Umut Altaş’ın anne ve babası Celal Altaş ile Nurşen Altaş hakkında da ciddi iddialar öne sürdü.

Her iki isminde gözaltında olduğunu belirten Doku, ellerinde ses kayıtları bulunduğunu savunarak, aileden kendilerine şu sözlerin aktarıldığını söyledi:

“‘Bizim oğlumuzun tek bir suçu var. Valinin pislik oğluyla arkadaş’ dediler. Ses kayıtları var.”

Doku ayrıca, Celal Altaş’ın kendisine “Sen niye Tuncay Sonel’in kapısının önünde eyleme gitmiyorsun?” dediğini de öne sürdü.

KAN PARASI İDDİASI

Aygül Doku, Umut Altaş’ın anne ve babası Celal Altaş ile Nurşen Altaş hakkında yalnızca bilgi sakladıkları değil, aynı zamanda susmaları karşılığında menfaat sağlandığı yönünde de ağır iddialar ortaya attı.

Doku, aile üyelerinin dönemin vali çevresiyle temasını sürdürdüğünü, bu süreçte Ordu’ya gittiklerini ve ellerinde buna ilişkin fotoğraflar bulunduğunu öne sürdü.

Doku, bu iddiasını şu sözlerle anlattı:

“Tuncay Sonel'in görevi Ordu'ya çıkınca Mehmet Ali Özkan vali buraya geldi. Biz hâlâ Gülistan'ın suda arama çalışmalarını devam ediyoruz. Biz arama çalışmalarını devam ederken Celal Altaş ve ailesi Ordu'ya valiyi ziyarete gidiyor. Hatta fotoğraf çekiyorlar. Tatile gidiyorlar. Susma karşılığında Gülistan'ın kan parasını yiyenler de bugünkü gözaltında olan Celal Altaş ve Nurşen Altaş'tır.”

Aygül Doku, bu iddialarını daha da sertleştirerek, “Bunlar da susma, bu cinayeti örtbas etmek karşılığında susma payı karşılığında... Vali ne yapıyor? Bunları yediriyor, bunları içiriyor, bunlara da Gülistan'ın kan parasını yediriyor” dedi.

GÜLİSTAN ZORLANIP ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Yayında en ağır suçlamalardan biri de Gülistan Doku’nun bir şeye zorlandığı ve bunu kabul etmediği için öldürüldüğü yönündeki iddia oldu. Aygül Doku, bu bölümde kardeşinin “kötü bir şeye” zorlandığını savundu ancak ayrıntıya girmek istemediğini söyledi.

Doku, “Gülistan'ı bir şeye zorluyorlar. Hani bunu yapmazsan, tamam mı, bunu yapmazsan... Gülistan'ı bir şeyle tehdit ediyorlar. Kötü bir şeye zorluyorlar. Kızımız da bunu kabul etmediği için, kızımız da ‘Sizi ifşa edeceğim’ dediği için Gülistan'ı öldürüyorlar dedi.

Aygül Doku, bu iddialar çerçevesinde Zainal ve bazı başka isimlerin de olay gecesi kritik rol oynadığını savundu. Gülistan Doku’nun zorla araca bindirildiğini ve bu olayın o gece savcılığa intikal etmediğini ileri sürdü.

ESKİ POLİSİN İDDİALARI! "DOKU'NUN GÖRÜNTÜLERİ SİLİNDİ"

Aygül Doku, soruşturmada adı geçen eski bir polis memuru hakkında da dikkat çekici iddialarda bulundu. Doku, bu kişinin ailesiyle aylar önce temasa geçtiğini ve bazı görüntülerin silindiğini söylediğini öne sürdü.

Aygül Doku, şu an gözaltında olan Gökhan isimli eski polisin kardeşinin görüntülerini sildiğini itiraf ettiğini öne sürdü.

"GÜLİSTAN'I O GECE ÖLDÜRMEDİLER"

Aygül Doku, “Gökhan dedi ki, ‘Gülistan o gün öldürülmedi. Gülistan'ın görüntüleri o gün arabanın içindeydi, o görüntüleri ben sildim’ dedi. ‘Gülistan'ı o gece de öldürmediler’ dedi” diye konuştu.

Aygül Doku bu kişiye kayıtların silinmesi için para gönderildiğini de iddia etti. Doku, “Gökhan itirafçı oldu zaten. Gökhan dedi ‘beni yakacaklar’. Dedi ki ‘benim bir oğlum var, ben sadece bu cezamı yemek istiyorum, bu cinayeti ben işlemedim’” ifadelerini kullandı.

Programda, Tuncay Sonel’in aileye daha önce “iftira atılıyor” dediğini de hatırlatan Aygül Doku, açık çağrıda bulundu. Doku, “Ben Tunceli Adliyesinin önündeyim. Madem iftira atıyorum, gelsin Türkiye'nin kamuoyu önünde konuşalım. Buyurun” dedi.

HASTANE KAYITLARI SİLİNDİ İDDİASI

Aygül Doku, Gülistan Doku’nun olayın ardından hastaneye götürülmüş olabileceğini ve buradaki kayıtların da silindiğini iddia etti.

Bu konuda dosyadan değil, duyum ve önceki süreçte önlerine gelen bilgilerden hareketle konuştuğunu belirten Doku, hastane ayağının da soruşturmada açığa çıkarılması gerektiğini söyledi.

Doku, bu iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

“Bakın Gülistan'ın tahlilleri silinmiş. Yani ben bunu dosyadan değil de, aldığım bir duyum bilgisidir, bunu söyleyeyim. Ama hiçbir duyum da öyle değildir. Duyum olmadığını şuradan biliyorum; çünkü ilk dönemde Gülistan'ın bu tahlillerini silenden, silindi diye Engin Yücel de bunun üzerinde çok duruyordu. Engin Yücel olayı anlatamıyordu ama hep önümüze atıyordu, ‘Gülistan'ın tahlilleri silinmiş.’ Şimdi bunlar Gülistan'ı vurduktan sonra, kuvvetle ihtimalen Gülistan yaralıdır. Gülistan'ı hastaneye götürüyorlar. Gülistan'ı orada kurtaramayınca da Gülistan'ın hastane kayıtlarını siliyorlar. Tuncay Sonel Gülistan'ın hastane kayıtlarını da silmiş.”

"KAMERA YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI

Aygül Doku, olay gecesi kentteki kamera kayıtlarının yönünün değiştirildiğini ve bazı görüntülerin silindiğini iddia etti. Doku, bu yolla Gülistan Doku’nun intihar ettiği yönünde bir senaryo kurulduğunu savundu.

Doku, bu iddiasını şöyle dile getirdi:

“Bakın Gülistan’ı hani sen intihar et... Hatta Gülistan’ın şunları bunlar hepsi, bakın, Gülistan’ın el hareketi, hani kamuoyunu oyalamak için, bu el hareketleri hepsi senaryo. O anda da o kentin bütün kameralarının yönünü çeviriyorlar. Yönünü çevirerek Gülistan’a ne oldu sorusu ortaya çıkmasın diye Gülistan intihar etti diyorlar. O hani diyorlardı ya makas ortaya çıktı, bilmem ne çıktı. Onlar da hepsi senaryonun bir parçası...”

Aygül Doku, Gülistan Doku’nun suda olmadığına ilişkin değerlendirmelere rağmen aramaların aynı noktada uzun süre devam ettirildiğini öne sürdü. Doku, barajın 220 gün boyunca boşaltıldığını, ailenin bu süreçte yanlış yöne sevk edildiğini ileri sürdü:

“Evet ya, baraj boşaltıldı 220 gün boyunca. Bakın, bu süreçte bizimle dürüst olan dalgıç abilerimizdi. Sizin aracılığınızla tekrar onların emeklerine bin, bin kere teşekkür ediyoruz. Bakın suya dalıyordu çıkıyordu dalgıç abilerimiz, özellikle Van ekibi bir hafta sonra dedi ki: ‘Kardeşim, Gülistan buradan çıkmayacak, bu su durgundur.’ Bütün ekipler, ‘Gülistan buradan çıkmayacak. Bu vali sizi kandırıyor, sizi oyalıyor. Gidin başka bir yerde kızınızı arayın’ diyorlardı.”

"DALGIÇLARA TALİMAT" İDDİASI

Aygül Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in dalgıç ekiplerine aileye bilgi verilmemesi yönünde talimat verdiğini de öne sürdü:

"Tuncay Sonel en son bütün dalgıçları toplayıp, ‘Aileye hiçbir şekilde kesinlikle bilgi vermeyeceksiniz’ dedi. ”

Aygül Doku, Gülistan Doku’ya yurtdışına çıkarılacağı ve olayın intihar gibi gösterileceği yönünde bir plan anlatıldığını da iddia etti: