Gülistan Doku soruşturmasını raftan indiren tanık ifadesi ortaya çıktı! Şoke eden iddialar

Altı yıl sonra raftan indirilen Gülsitan Doku soruşturmasında gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı. Soruşturmaya giren gizli tanık ifadesine göre, Gülistan Doku’nun Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki Rostan-Dinar bölgesinde silahla başından vurularak öldürüldüğü ve daha sonra cesedinin gömüldüğü öne sürüldü.

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’sinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. İfadesi tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin de işlemlerinin ardından adliyeye gönderilmesi bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre; Soruşturmada dikkat çeken başlıklardan biri, “Şubat” kod adlı gizli tanığın beyanı oldu. Sabah’ın ulaştığı ifadeye göre tanık, olaydan bir süre önce Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş’ın sık sık alkol ve uyuşturucu kullandığını öne sürdü. Aynı ifadede, Gülistan Doku’nun rızası dışında Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş tarafından darbedildiği, cinsel saldırıya uğradığı ve bu nedenle hamile kaldığı iddiaları da yer aldı.

Gülistan Doku'nun kaybolduğu geceye ait görüntüler ortaya çıktı

Dosyadaki bilirkişi raporlarında ise 27 Aralık 2019’da ifadede adı geçen kişilerin Gençlik Merkezi çevresinde aynı anda baz verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

"UZİ VEYA AKREP ÖLDÜRÜP GÖMDÜLER"

Gizli tanık beyanında, Gülistan Doku’nun ölümüne ilişkin somut iddialar da yer aldı. Tanık, Mustafa Türkay Sonel’in “Uzi veya Akrep” tipi bir silahla Gülistan Doku’yu Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki Rostan-Dinar bölgesinde başından vurarak öldürdüğünü öne sürdü.

"VALİ KORUMASI İLE GÖMÜLDÜ"

Aynı ifadede, cesedin de vali koruması Şükrü E. ile bir korucu tarafından gömüldüğü iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, ABD’de bulunan Umut Altaş’ın babası Celal Altaş’a da bu iddialar soruldu. Celal Altaş’a, bu cinayetten haberdar olup olmadığı ve oğlu Umut Altaş’ı bu suçtan kurtarmak için mi ABD’ye gönderdiği yönünde sorular yöneltildi.

"KAMERA KAYITLARI SİLİNMİŞ"

Soruşturmada öne çıkan bir başka başlık da delillerin karartıldığı yönündeki şüpheler oldu. Celal Altaş’a, Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku ile yaptığı telefon görüşmesinde söylediği, “Kamera kayıtları silinmiş, hastane kayıtları silinmiş, benim gücüm yetmez, ben devlet değilim” sözlerinin ne anlama geldiği soruldu.

Sorular, bu kayıtları silme gücüne sahip “makam veya kişinin” kim olduğu üzerinde yoğunlaştı. Celal Altaş’ın da buna karşılık, böyle yasa dışı işlemlerin ancak o kentin mülki amirinin talimatıyla yapılabileceğini ima eden bir yanıt verdiği aktarıldı.

TEKNİK VERİLER DOSYADA

Soruşturmadaki teknik veriler de sorgulamanın önemli başlıkları arasında yer aldı. 5 Ocak 2020 tarihli bilirkişi raporuna göre, olay günü saat 19.28 ile 21.36 arasında Umut Altaş’ın, Gülistan Doku’nun son görüldüğü yer olarak belirtilen Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde sabit şekilde baz verdiği tespit edildi.

Saat 22.08’den itibaren ise Mustafa Türkay Sonel ile Şükrü Eroğlu’nun da aynı bölgede Umut Altaş ile birlikte baz verdiği bilgisi Celal Altaş’a soruldu. Ayrıca o gece kullanılan 06 SNL 10 plakalı araçta kimlerin bulunduğu da soruşturma dosyasındaki sorular arasında yer aldı. Böylece teknik veriler ile gizli tanık anlatımının birbiriyle örtüşüp örtüşmediği incelenmeye başlandı.

Firari şüpheli Umut Altaş’ın davranışları da soruşturma makamlarının dikkat çektiği konular arasında yer aldı. Umut Altaş’ın ABD’deyken jandarma ile yaptığı telefon görüşmesinde “gizli tanık olup olamayacağını” sorduğu, bunun da olay hakkında bilgi sahibi olabileceği şeklinde değerlendirildiği belirtildi. Bu durum da babası Celal Altaş’a yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Ayrıca Umut Altaş’ın, Gülistan Doku’nun ablasını neden üç kez aradığı ve ardından neden “Bir arkadaşım (Türkay) arattı” şeklinde kaçamak bir yanıt verdiği de sorgulandı.

Soruşturmadaki bu başlıklar, Gülistan Doku dosyasının yalnızca bir kayıp vakası olarak değil; uyuşturucu, cinsel saldırı, cinayet ve delil karartma iddialarını da içeren çok yönlü bir dosya olarak ele alındığını gösterdi.