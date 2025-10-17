Gözaltındaki AKP’li iki ismin holdingi tek kuruş vergi ödememiş!

ÖZEL HABER - DİNÇER GÖKÇE



Can Holding merkezli yürütülen soruşturmanın bu sabah ikinci dalga operasyonu yapıldı. Gözaltı listesindeki 35 kişiden 26’sı İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, daha önce gözaltına alınıp ev hapsi şartı ile serbest bırakılan Kenan Tekdağ ve Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü Remzi Sanver’in yanı sıra Binsat Holding’in sahipleri de yer aldı.

Son Dakika | Can Holding operasyonunda yeni dalga! 35 gözaltı kararı

KARLIOVA’DA FIRINCILIK YAPTILAR

Anılan holding; Cengiz Bingöl ile kuzeni Arafat Bingöl’e ait. Geçmişte Bingöl Karlıova’da fırıncılık yapan iki kuzen 2012-13’te Bingöl’de temizlik ve özel güvenlik ihalelerine girmeye başladı. Ancak, anılan isimlerin şirketlerinin, özellikle 2017-2018 sonrası hızlı bir büyüme ivmesi yakaladığı anlaşıldı.

(Soldan sağa) Cengiz Bingöl-Cumhurbaşkanı Erdoğan-Arafat Bingöl

AKP GENEL MERKEZİ’Nİ DE KORUYOR

Bingöl kuzenlere ait Binsat Holding’in ana iş kolları arasında özel güvenlik, tesis temizliği ile toplu yemek hizmetleri yer yer alıyor. AKP Genel Merkezi, AKP İstanbul il binası, İstanbul Havalimanı, Çukurova Havalimanı, Dünya Ticaret Merkezi, Vadi İstanbul, Bilgi Üniversitesi ile Doğa Koleji’nin özel güvenliğini Binsat Holding sağlıyor.

BİNSAT HOLDİNG TEK KURUŞ VERGİ ÖDEMEDİ

Bünyesinde on binlerce kişinin çalıştığı Binsat Holding ve bağlı şirketlerin ödediği vergi miktarının oldukça düşük olduğu gözlendi. Kasım 2018’de kurulan 40 milyon TL sermayeli Binsat Holding’in kurulduğu günden bu yana tek kuruş vergi ödemediği anlaşıldı.

Arafat Bingöl (solda) ile kuzeni Cengiz Bingöl (sağda) geçmişte fırıncılık yaptı

3 ŞİRKETİN ÖDEDİĞİ TOPLAM VERGİ İSE 1 MİLYON TL KADAR

Holdinge bağlı bir diğer büyük ölçekli şirket ise Yavuz Binsat Koruma ve Özel Güvenlik AŞ. Aralık 2020’de kurulan 10 milyon TL sermayeli şirketin ödediği vergi ise son derece düşük seviyede kaldı. Anılan şirket 2022’de 34 bin TL, 2023’te 113 bin TL, 2024’te ise 165 bin TL vergi ödedi. Bir başka ifade ile her yıl yüz milyonlaca liralık ihale alan şirketin son 3 yılda ödediği vergi miktarı 310 bin TL seviyesinde kaldı.

Binsat’ın bir diğer şirketi Mina Sosyal Hizmetler AŞ isimli şirketi ise 2012’de kuruldu. 5 milyon TL sermayeli şirket 2022’de 167 bin TL, 2023’te 220 bin TL, 2024’te ise 252 bin TL vergi ödedi. Binsat Business Groups AŞ ise 2023’te kuruldu. Anılan şirket ise 2024’te 207 bin TL vergi ödedi.

AĞABEYİ AKP’DEN ADAY OLDU

Bu sabah gözaltına alınan isimlerde Arafat Bingöl’ün ağabeyi Şahin Bingöl, AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. İki kuzenin sosyal medya paylaşımlarında, AKP Genel Başkanı Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda AKP’li üst düzey isim ile çok sayıda vali, il jandarma komutanı ile başsavcı ile fotoğraf karelerinin olduğu anlaşıldı.