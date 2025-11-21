Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Yayınlanma:
Tuz Gölü'nde, kuraklıktan dolayı suların çekilmesi sonucu oluşan tuz kütleleri, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, “Suların çekilmesiyle son günlerde güzel tuz kütleleri sosyal medyada paylaşıldı, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı oldu” dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Tuz Gölü'nde, kuraklıktan dolayı suların çekilmesi nedeniyle tuz kütleleri ortaya çıktı.

tuz-golu-3.jpg

Tuz Gölü havzasında sıra dışı olay! Yer altından su fışkırdı, görenler şaşkına döndüTuz Gölü havzasında sıra dışı olay! Yer altından su fışkırdı, görenler şaşkına döndü

DOĞAL GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

tuz-golu-1.jpg

Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesi kapsamında Hirfanlı Barajı'ndan alınan tatlı su ile yer altındaki tuz kütlelerinin çözünmesi sağlanarak, oluşturulan mağaralarda doğal gaz depolanıyor.

tuz-golu-6.jpg

Ortaya çıkan tuzlu su ise boru hatlarıyla taşınarak Tuz Gölü'ne deşarj ediliyor. Kuraklık ve sıcaklar nedeniyle suların çekilmesi sonrası çeşitli şekillerdeki katmanlı tuz kütleri güzel görüntüler oluşturdu.

tuz-golu-5.jpg

"TUZ GÖLÜNDEKİ KURAKLIĞI GÖZLEMLİYORUZ"

Suların çekilmesiyle Tuz Gölü’nde çeşitli şekillerde tuz kütleleri oluştuğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, “Son zamanlarda BOTAŞ’ın bölgeye verdiği sularla flamingolar yaşamlarını devam ettiriyor. Bu suların çekilmesiyle de son günlerde güzel tuz kütleleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Sonrasında amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Geçtiğimiz kasım ayında ciddi kar yağmıştı. Şu anda normal şartların üzerinde bir hava sıcaklığımız var. Kuraklıklardan dolayı bu durumu Tuz Gölü’nde gözlemliyoruz. Bu yüzden BOTAŞ kurumunun oraya verdiği sular oradaki yaşamın dönmesi için çok kıymetli. Oradaki canlılar için çok kıymetli. Suların çekilmesiyle orada oluşan tuz kütleleri bir görsel şölene döndü. Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu aylarda, böyle bir sıcaklık olması bizi üzüyor. İnşallah yakın zamanda rahmete kavuşursak hem Tuz Gölü hem de bölgemiz için daha bereketli olacak" diye konuştu.

Kaynak:DHA

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Türkiye
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Kocaeli’de korkunç kaza: Park halindeki araca çarptı evin çatısına uçtu
Kocaeli’de korkunç kaza: Park halindeki araca çarptı evin çatısına uçtu