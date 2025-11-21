Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu

İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Tuz Gölü'nde, kuraklıktan dolayı suların çekilmesi nedeniyle tuz kütleleri ortaya çıktı.

Tuz Gölü havzasında sıra dışı olay! Yer altından su fışkırdı, görenler şaşkına döndü

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesi kapsamında Hirfanlı Barajı'ndan alınan tatlı su ile yer altındaki tuz kütlelerinin çözünmesi sağlanarak, oluşturulan mağaralarda doğal gaz depolanıyor.

Ortaya çıkan tuzlu su ise boru hatlarıyla taşınarak Tuz Gölü'ne deşarj ediliyor. Kuraklık ve sıcaklar nedeniyle suların çekilmesi sonrası çeşitli şekillerdeki katmanlı tuz kütleri güzel görüntüler oluşturdu.

Suların çekilmesiyle Tuz Gölü’nde çeşitli şekillerde tuz kütleleri oluştuğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, “Son zamanlarda BOTAŞ’ın bölgeye verdiği sularla flamingolar yaşamlarını devam ettiriyor. Bu suların çekilmesiyle de son günlerde güzel tuz kütleleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Sonrasında amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Geçtiğimiz kasım ayında ciddi kar yağmıştı. Şu anda normal şartların üzerinde bir hava sıcaklığımız var. Kuraklıklardan dolayı bu durumu Tuz Gölü’nde gözlemliyoruz. Bu yüzden BOTAŞ kurumunun oraya verdiği sular oradaki yaşamın dönmesi için çok kıymetli. Oradaki canlılar için çok kıymetli. Suların çekilmesiyle orada oluşan tuz kütleleri bir görsel şölene döndü. Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu aylarda, böyle bir sıcaklık olması bizi üzüyor. İnşallah yakın zamanda rahmete kavuşursak hem Tuz Gölü hem de bölgemiz için daha bereketli olacak" diye konuştu.