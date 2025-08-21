Tuz Gölü havzasında sıra dışı olay! Yer altından su fışkırdı, görenler şaşkına döndü

Aksaray’da bir tarladan yer altı suyu fışkırıyor. Jeoloji uzmanları, oluşumun karbondioksit gazından kaynaklandığını ve Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir soğuk su gayzeri olduğunu belirtiyor. Bölgedeki tarım arazileri de tuzlu su nedeniyle çoraklaşma tehlikesiyle karşı karşıya.

Aksaray'ın Tuz Gölü havzasındaki Yeşilova beldesinde bir tarlada yer altından çıkan su, yaklaşık 15 metre çapındaki alana yayılıyor. Bir süre sonra kesilen su akışı geri çekiliyor ve kayboluyor. Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, oluşumun yaklaşık bir yıldır devam ettiğini ve karbondioksit gazından kaynaklandığını belirtti.

tuz-golu-3.jpg

"SODA ŞİŞESİNİ AÇTIĞINIZDA NASIL FIŞKIRIYORSA BURADA BÖYLE BİR OLUŞUM VAR"

Özdemir, bölgede Türkiye'nin en geç volkaniklerinden olan Hasan Dağı'nın bulunduğunu hatırlatarak, "Buradaki oluşum 1 yıldır devam ediyor. Buraya soğuk su gayzeri dikebiliriz. Aslında gayzerler sıcak suyla olur. Magmanın etkisiyle buhar ve sıcak suyun etkisiyle yukarı çıkar. Burada ise karbondioksitten dolayı yeryüzüne bir su fışkırması var. Hasan Dağı’nın etkisiyle karbondioksit gazları, yer altı suyuna karışıyor. İlk önce küçük küçük kabarcıklar şeklinde yer altı suyu içerisinde bulunuyor. Daha sonra ise karbondioksit gazının şiddeti artınca fıskiye gibi yukarı doğru suyu birden püskürtüyor. Soda şişesini açtığınızda nasıl fışkırıyorsa burada böyle bir oluşum var. Buna soğuk su gayzeri diyebiliriz. Gayzer de Türkiye'de hiç yok. Buradaki bu oluşum Türkiye'de tek. Burayı herkesin gelip görmesi gerekiyor. Doğal bir oluşum. Bence burası jeolojik bir miras. Bence yer altı suları tamamen bitene kadar buradaki oluşum devam edecek" dedi.

tuz-golu-1.jpg

"TUZLU SU ÇIKTIĞI İÇİN BÖLGEDE TARLALAR DA ÇORAKLAŞMADA BAŞLAYACAK"

Bölgedeki çoğu su kuyusundan karbondioksit gazı çıktığını ve bunun tarım arazilerini çoraklaştırmaya başladığını ifade eden Özdemir, şu bilgileri verdi:

"Bunun yanında sıcak sularımız da mevcut. Çünkü Türkiye'nin en geç volkanik dağı Hasan Dağı volkanizmasının olduğu yerlerde bu tür gayzerler olur. Burası Tuz Gölü'ne de çok yakın bir yer. Tuz Gölü etrafında su kuyularının da yer altı suları azaldığı için ters yöne doğru bir akış var. Bazı 300 metrelik kuyularda tuzlu suyla karşılaşıyoruz. Bu gayzerde de tuzlu su çıkışı var. Etrafında bunun izlerini görüyoruz. Bu nedenle de daha önce ayçiçeği ekilen bazı tarlalara, artık güneş enerjisi santralleri kurmuşlar. Örneğin bu gayzerin yakınındaki ayçiçeği tarlasındaki kuyudan da tuzlu su çıkmaya başlamış. Sulanmasına rağmen iyi bir verim alınmamış. Tuzlu su çıktığı için bölgede tarlalar da çoraklaşmada başlayacak. Artık bu şekilde verim bile alınmaz. Biz sularımız tükettikten sonra kuyuyu 1000 metreden açsanız dahi yeterli ve güzel suyu alamazsınız. Çok ciddi anlamda kuraklıkla karşı karşıyayız. Sularımıza sahip çıkmamız lazım. Mevcut sularımızı 4-5 yıl sonra bulamayacağız."

tuz-golu.png

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

