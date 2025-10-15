Görme engellilerden yürek yakan feryat! Sesleri ne zaman duyulacak?

15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü’nde Ankara Kızılay’da bir araya gelen görme engelliler, trafikteki sürücülere ve yayalara broşür dağıtarak farkındalık oluşturdu.

Etkinlikte, görme engellilerin güvenli ulaşımı için “Beyaz Baston Yasası” talebi dile getirildi.

"YARDIMA İHTİYACI OLUP OLMADIĞINI SORSUNLAR"

Ortak açıklamayı okuyan Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Hasan Tatar, beyaz bastonun görme engelliler için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Tatar, “Bu beyaz baston bizim gözümüzdür, rehberimizdir, yol arkadaşımızdır, kılavuzumuzdur” dedi.

Araç sürücülerine seslenen Tatar, “Beyaz bastonu gördüğünüzde yavaşlayacak, gerekirse duracaksınız” ifadelerini kullandı.

Yurttaşlara ise şu çağrıyı yaptı:

“Ellerinde beyaz baston gördükleri kişilere saygıyla yaklaşıp, kendilerinin herhangi bir yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorsunlar.”

Tatar, sarı takip çizgilerinin uygun olmayan malzemeden yapılmasının kazalara yol açtığını söyledi.

“Bunların uluslararası, evrensel standartlara uygun yapılması gerekir” diyen Tatar, sesli anons sistemleri konusundaki eksiklikleri de vurguladı:

“Maalesef birçok şehirde ve özellikle de Ankara’da, otobüslerdeki anons sistemlerinde de sıkıntı var.”

"ÇUKURA DÜŞÜP ÖLENLER VAR"

Şehirlerdeki altyapı sorunlarının görme engellilerin bağımsız hareketini engellediğini söyleyen Tatar, şöyle devam etti:

“Şehirlerimiz çukurlarla, tümseklerle, zincir ve kazıklarla, mantarlarla dolu. Çukura düşerek, zincire ya da mantara takılarak düşen, yaralanan, hatta hayatını kaybeden insanlarımız var.”

Tatar, TBMM’ye çağrıda bulunarak “Beyaz Baston Yasası”nın çıkarılmasını ve yasanın bastonun kullanım alanlarını, standartlarını ve ihlallere yönelik yaptırımları açıkça içermesini talep etti.

Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Yusuf Dugan da aynı talebi yineledi.Dugan, “TBMM'den tek bir konu istiyoruz: Baston Yasası’nın bir an önce gündeme alınıp engelli dernekleriyle birlikte hareket edilerek çıkarılması” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da seslenen Dugan şunları ifade etti: