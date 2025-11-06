Görevden alındı ama törenlere devam ediyor: Ali Erbaş Anaokulu açılışında ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş görevden alınmış yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş getirilmişti.

ERBAŞ TÖRENLERE KATILMAYA DEVAM EDİYOR!

Ali Erbaş'ın görevden alınmasına rağmen törenlere katılmaya devam ettiği ortaya çıktı. Erbaş en son Bakırköy'de yapımı tamamlanan Hacı Mustafa Akkuş Diyanet Anaokulu açılış törenine katıldığı görüldü.

Hacı Mustafa Akkuş 4-6 yaş Diyanet Anaokulu açılış törenine eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın haricinde İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Akkuş ailesi ve STK başkanları da katıldı.