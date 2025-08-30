'Golani' suç örgütü üyesi 9 şüpheli tutuklandı: Örgüt yöneticisi de yakalandı

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla organize suç örgütü “Golani” üyelerinin silahlı saldırı planları engellendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri, örgütün Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Soruşturma kapsamında, suç örgütünün lideri olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan’ın yurt dışında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Özcan’ın, bir iş yerinin ortaklarına karşı silahlı saldırı düzenlemesi için suç ortağı A.K. üzerinden 250 bin TL karşılığında S.D. ve A.A.A.’ya talimat verdiği belirlendi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden E.T. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.K.A., M.A., T.G. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan firari durumda bulunan örgüt yöneticisi A.K., güvenlik güçlerince İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. A.K.’nın 31 Ağustos günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürdürülüyor.