'Golani' suç örgütü üyesi 9 şüpheli tutuklandı: Örgüt yöneticisi de yakalandı

'Golani' suç örgütü üyesi 9 şüpheli tutuklandı: Örgüt yöneticisi de yakalandı
Yayınlanma:
Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan organize suç örgütü “Golani” üyesi 9 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan örgüt yönetici olduğu belirtilen A.K.'nin de yakalandığı öğrenildi.

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla organize suç örgütü “Golani” üyelerinin silahlı saldırı planları engellendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri, örgütün Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

Soruşturma kapsamında, suç örgütünün lideri olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan’ın yurt dışında bulunduğu ortaya çıkmıştı. Özcan’ın, bir iş yerinin ortaklarına karşı silahlı saldırı düzenlemesi için suç ortağı A.K. üzerinden 250 bin TL karşılığında S.D. ve A.A.A.’ya talimat verdiği belirlendi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden E.T. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.K.A., M.A., T.G. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan firari durumda bulunan örgüt yöneticisi A.K., güvenlik güçlerince İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. A.K.’nın 31 Ağustos günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Yediemin otoparkında yangın paniği! Araçlar küle döndü
Yediemin otoparkında yangın paniği! Araçlar küle döndü
Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i selamladılar! SOLOTÜRK'ten zafer uçuşu
Zafer Bayramı'nda Anıtkabir'i selamladılar! SOLOTÜRK'ten zafer uçuşu