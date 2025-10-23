Göl Kıyısında Leylâ: Bir kimlik, kader ve inanç sancısı

Türk edebiyatının sert gerçekçilik ile büyülü gerçeklik akımlarını buluşturan özgün kalemi Demet Cengiz’in üçüncü romanı “Göl Kıyısında Leylâ -Yer Haberlerini Anlattığında” raflardaki yerini aldı. Türk edebiyatının duayen isimlerinden ünlü şair, yazar, çevirmen Özdemir İnce’nin editörlüğünü üstlendiği Göl Kıyısında Leylâ romanı okurla buluşuyor.

İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan Su Üçlemesi’nin ilk romanı Adımı Deniz Koydular ile edebi dehâsını ve kurgudaki ustalığını kanıtlayan Demet Cengiz, ikinci romanı İçimde Yanan Nehir ile de edebiyatseverlerin beğenisini toplamıştı. Yeraltı edebiyatından izler taşıyan üçlemenin son romanı Göl Kıyısında Leylâ, diğer iki eser gibi odağına parçalanan kadınları ve hırpalanan çocukları alıyor.

GENELEVE TANIKLIK ETMEK

İstanbul’un arka sokaklarında geçen roman, okurları elinden tutup bir geneleve götürüyor. İnsanın insan kalmakta zorlandığı, perdelerin sıkı sıkıya kapatıldığı, pencerelerin demir parmaklıklarla örüldüğü, kadınların sadece bedenlerinin değil ruhlarının ve hayâllerinin de satıldığı gün ışığının yasak olduğu bir geneleve…

Göl Kıyısında Leylâ romanı çürümüş bir düzenin içinde adı, kimliği ve bir hayatı olmayan kadınların çektiği acıları; maruz kaldığı işgali, şiddeti, sömürüyü, yok sayılmayı, yoksulluğu zarif bir dille anlatıyor. Roman edebi kudretini sarsıcı konuları böylesine yumuşak bir dille anlatabilmesinden alıyor.

BİRİNE CEHENNEM DİĞERİNE CENNET

Roman, okura “Birinin yandığı cehennem, ötekine cennet olabilir mi” sorusunu sordururken, Leylâ üzerinden kimlik, kader, inanç ve varoluş arayışına eşlik ediyor. Leylâ kimdir? Hangisidir? Bu anlatılan hangi Leylâ’nın hikâyesidir?

Göl Kıyısında Leylâ, her biri bağımsız eser olarak okunabilen Su Üçlemesi’nin diğer romanlarından öyküsü anlatılmış karakterleri de bağrına basıyor; onlara farklı bir perspektiften bakmayı sağlıyor.

Aynı hastalıktan iki kardeşini kaybetti, şiirle hayata tutundu

ERKEĞİN ADI YOK

Demet Cengiz kusursuz dili ve çarpıcı kurgusuyla okura bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Yazar, o karanlık dünyada kadının adının da suretinin de olmadığını gözler önüne seriyor. “Kadının Adı Yok” diyen Duygu Asena’ya selam çakan yazar, romanında hiçbir erkek karakterine isim vermiyor. Bu romanda erkeğin adı yok.

Çürümüş düzene bir başkaldırı niteliği taşıyan Göl Kıyısında Leylâ, okuru sarsacak, insanlığından utandıracak, hayatı sorgulatacak bir roman…

Sümer tabletlerinde yer alan dünyanın bilinen en eski aşk şiirinin hecelerinin bölüm simgeleri yapıldığı roman, mistik ve felsefi esintileriyle de okura keyif vadediyor.

ARKA KAPAK

“İnsanın soluğunu kesecek, bizi kendimizden utandıracak kadar etkili bir roman.”

Ülker İnce

Genç bir kız elinizden tutacak ve sizi insan kalmanın imkânsız olduğu bir eve götürecek. Sadece bedenlerin değil, ruhların da rehin tutulduğu bir eve… Pencerelerin demir parmaklıklı, perdelerin kapalı, gün ışığının yasak olduğu bir geneleve…

Birinin yandığı cehennem ötekinin cenneti olabilir mi? Demet Cengiz, Göl Kıyısında Leylâ romanında varoluş acılarını, kimlik arayışlarını ve çekilen Tanrı sancılarını bir arada işliyor. Sert gerçekçiliği, büyülü gerçekçilikle harmanlayan eşsiz bir dil kullanıyor.

DEMET CENGİZ KİMDİR?

1977 İstanbul doğumlu yazar, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni 1999 yılında bitirdikten sonra Londra Westminster Üniversitesi’nde British Journalism Studies eğitimi aldı. Uzun yıllar gazetecilik ve köşe yazarlığı yaptı; Hürriyet, BusinessWeek, Global, Sözcü, T24, Tele1 gibi çeşitli medya kuruluşlarında yazdı. Daha önce yayımlanmış yedi kitabı bulunan yazarın, ‘Su Üçlemesi’ olarak tasarladığı romanların ilki Adımı Deniz Koydular 2021, ikincisi İçimde Yanan Nehir 2023 yılında okurlarıyla buluştu. Yazarın hırpalanmış çocuklar ve parçalanan kadınları odağına alan Su Üçlemesi, Göl Kıyısında Leylâ romanıyla tamamlandı.







