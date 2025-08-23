Aynı hastalıktan iki kardeşini kaybetti, şiirle hayata tutundu

Sivas’ta doğuştan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olan 38 yaşındaki Muhammed Gökkaya, aynı hastalık nedeniyle kaybettiği ağabeyi ve kardeşinin ardından yazdığı şiirlerle yaşama tutunuyor.

Annesiyle yaşayan Gökkaya, ağabeyi Ahmet’i 2004’te, kardeşi Abdullah’ı ise 2011’de kaybetti. Baba Nazım Gökkaya da 2021 yılında vefat etti.

Kardeşlerinin ve babasının ölümünden sonra derin bir yalnızlık yaşayan Gökkaya, şiir yazmaya yöneldi. Bu süreçte 2017’de Açan Güllerimiz, 2020’de ise Uçan Güvercinlerim adlı iki şiir kitabı yayımladı.

Gökkaya, yazdığı şiirlerle kendini iyileştirdiğini söyledi. Günlerini kitap okuyarak, şiir yazarak, spor yaparak ve türkü söyleyerek geçirdiğini belirtti.

“Ağabeyim de şiirle uğraşıyordu. Ben de ondan görerek şiirle uğraşmaya başladım. Ağabeyim çok kitap okurdu, ben de onu örnek alarak kitapları çok okudum. Hayata bakış açımda ağabeyimin çok büyük faydaları vardır. Kendisi saz çalardı, biz ondan saz çalmayı öğrendik. Gitar, def çaldık, karışık müzik aletleriyle şarkı, türkü söyleyerek hayatı devam ettirdik.” dedi.

Gökkaya, 21 yıl önce kaybettiği ağabeyinin kendisi için hâlâ yol gösterici olduğunu vurguladı. Küçük kardeşiyle de spor yaptıklarını anlatan Gökkaya, yalnız kaldıktan sonra şiir ve kitaplara daha da sarıldığını belirtti.

Gökkaya “Şiir yazarak, kitap okuyarak, spor yaparak, türkü söyleyerek bu şekilde hayatı devam ettiriyorum." diye konuştu.

Genellikle aşk, doğa, ilahi sevgi ve mucize temalarında şiirler kaleme aldığını dile getiren Gökkaya, şiir yazmanın ruhsal bir süreç olduğunu anlattı.

“Ondan sonra aklına bazı yazılar geliyor. Bunu da kaleme almak, şiir yazmak istiyorsun. Bundan sonra da zaten şiir oluşuyor. Hastalık küçük yaşta başlıyor ama ben hastalığı hiç kafama takmadım, hasta gibi yaşamadım. Kendimi normal insan gibi gördüm ve öyle yaşadım. Çünkü hastalık her insana gelebilir. Normal bir insan da kaza yapıp o da engeli olabilir. Bu yüzden kendimi hiç engelli sınıfına koymadım. Bu yüzden de hayata şiir yazarak, kitap okuyarak, müzik aletleri çalarak, normal insan nasıl yaşıyorsa o şekilde hayatımı devam ettirdim.” dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Gökkaya, eğitime de devam ettiğini belirterek gençlere şu mesajı verdi:

“Hiçbir zaman hastalığı kafaya takmamak gerekiyor. 'Ben şunu bunu yapamam, başaramam' dersen hayatta daha çok psikolojik sorunlar yaşarsın. Kendini hiç insan içine çıkamaz hale getirirsin. Onun için hayata gülerek bakacaklar. 'Ben de bir şey yapabilirim' diye düşünmek lazım."

Muhammed Gökkaya, yaklaşık 150 yeni şiir kaleme aldığını ve sponsor bulması hâlinde üçüncü kitabını çıkarmak istediğini de sözlerine ekledi.