Gökova doğal sit alanlarına ilişkin Danıştay kararı kesinleşti

Gökova Körfezi’nin doğal sit statüsünü düşürerek bölgeyi yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya bırakan düzenleme, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından kesin olarak iptal edildi.

Gökova Körfezi’nin eşsiz doğasını korumak için yıllardır sürdürülen hukuk mücadelesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun (İDDK) verdiği kararla sonuçlandı. Danıştay 4. Dairesi’nin daha önce verdiği iptal kararını onayan kurul, bölgedeki bazı alanların koruma derecesinin düşürülmesini ve "kesin korunacak alan" statüsünden çıkarılmasını hukuka aykırı buldu. Bu karar, Gökova’nın ekosistem bütünlüğünü bozacak girişimlerin yasal engelini kesinleştirirken, Türkiye’deki diğer doğal sit alanları için de emsal bir nitelik kazandı.

Yüksek mahkeme; bölgenin florası, faunası ve su kaynakları gibi hayati ekosistem verilerinin bilimsel bir derinlikten yoksun ve yüzeysel olduğunu saptadı. Kararda, böylesine değerli bir doğa mirasının koruma zırhını esnetmek için sunulan belgelerin bütüncül ve bilimsel bir yaklaşım sergilemediği, dolayısıyla geçersiz olduğu vurgulandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çevre korumayı kamu görevi olarak savunan ısrarlı takibi, mahkeme tarafından haklı görülerek yerel yönetimlerin doğa savunuculuğu konusundaki yasal elini güçlendirdi. Kararı değerlendiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, mücadelenin bilimsel ve hukuki temellere dayanmasının önemine değindi. Gökova’nın gelecek kuşaklara devredilecek bir emanet olduğunu hatırlatan Aras, kamu yararını esas alan yaklaşımlarının en yüksek yargı merciince tescillenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

