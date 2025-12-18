Özel hastanenin 'acil' hastadan aldığı ücret faiziyle geri ödenecek

Özel hastanenin 'acil' hastadan aldığı ücret faiziyle geri ödenecek
Yayınlanma:
İzmir’de nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu özel hastanede bir ay yoğun bakımda kalan hastadan alınan 120 bin liralık ücretin yasal mevzuata aykırı olduğuna hükmeden mahkeme, paranın faiziyle birlikte iadesine karar verdi.

2022 yılında akciğer embolisi teşhisiyle özel bir hastanenin acil servisinden giriş yapan A.İ. isimli vatandaşın yoğun bakım süreci, parça parça talep edilen toplam 120 bin liralık ödemeyle bir hukuk mücadelesine dönüştü. Tedavi sonrası ödenen bedelin haksız olduğunu belirterek yargıya başvuran ailenin davasında, İzmir 7. Tüketici Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, hastaya yapılan tüm müdahalelerin "acil hal" kapsamında yer aldığını tespit etti. Mahkeme, Sağlık Uygulama Tebliği gereğince acil durumlarda ilave ücret alınamayacağını vurgulayarak hastaneyi haksız buldu.

FAİZİYLE BERABER GERİ ÖDENECEK

Özel hastanenin karara itiraz etmesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak hastanenin itirazını reddetti ve müdahalenin acil nitelik taşıdığı gerekçesiyle kararı onadı. Kesinleşen kararla birlikte hastanenin tahsil ettiği 120 bin liranın yasal faiziyle birlikte davacıya iade edilmesine hükmedildi.

Sarhoş sanılan zihinsel engelli adamdan 12 gündür haber yokSarhoş sanılan zihinsel engelli adamdan 12 gündür haber yok

Davacı avukatı Aleyna Güler Esen, kararın anayasal bir hak olan yaşama hakkının korunması noktasında büyük önem taşıdığını ifade etti. Vatandaşların acil servise giriş yaptıkları andan itibaren acil halleri sonlanana kadar hiçbir işlemden ücret alınamayacağını hatırlatan Esen, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların tüketici mahkemelerine veya hakem heyetlerine başvurarak haklarını aramaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Türkiye
İstanbul barajlarındaki kritik durum sürüyor!
İstanbul barajlarındaki kritik durum sürüyor!
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 24 dolandırıcı yakalandı
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 24 dolandırıcı yakalandı
Murat Ongun cezaevinden 'Güllü' mektubu gönderdi! "Olayın ana karakterini atlıyorsunuz"
Murat Ongun cezaevinden 'Güllü' mektubu gönderdi! "Olayın ana karakterini atlıyorsunuz"