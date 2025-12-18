Özel hastanenin 'acil' hastadan aldığı ücret faiziyle geri ödenecek

2022 yılında akciğer embolisi teşhisiyle özel bir hastanenin acil servisinden giriş yapan A.İ. isimli vatandaşın yoğun bakım süreci, parça parça talep edilen toplam 120 bin liralık ödemeyle bir hukuk mücadelesine dönüştü. Tedavi sonrası ödenen bedelin haksız olduğunu belirterek yargıya başvuran ailenin davasında, İzmir 7. Tüketici Mahkemesi tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, hastaya yapılan tüm müdahalelerin "acil hal" kapsamında yer aldığını tespit etti. Mahkeme, Sağlık Uygulama Tebliği gereğince acil durumlarda ilave ücret alınamayacağını vurgulayarak hastaneyi haksız buldu.

FAİZİYLE BERABER GERİ ÖDENECEK

Özel hastanenin karara itiraz etmesi üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak hastanenin itirazını reddetti ve müdahalenin acil nitelik taşıdığı gerekçesiyle kararı onadı. Kesinleşen kararla birlikte hastanenin tahsil ettiği 120 bin liranın yasal faiziyle birlikte davacıya iade edilmesine hükmedildi.

Davacı avukatı Aleyna Güler Esen, kararın anayasal bir hak olan yaşama hakkının korunması noktasında büyük önem taşıdığını ifade etti. Vatandaşların acil servise giriş yaptıkları andan itibaren acil halleri sonlanana kadar hiçbir işlemden ücret alınamayacağını hatırlatan Esen, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların tüketici mahkemelerine veya hakem heyetlerine başvurarak haklarını aramaları gerektiğini vurguladı.