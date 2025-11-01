Gökan Zeybek enkaz bölgesinde: Gördüklerim çok ağır

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü (29) Ekim metro güzergahının olduğu bölgede bina çöktü. Çökme sonucu aralarında 12 ve 14 yaşında çocuklarında olduğu aynı ailen 4 kişi yaşamını yitirdi.

Bugün enkazın olduğu yere giden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek olay yerinden yaşanan olaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Soysal medya hesabından çağrıda bulunan Zeybek, yapı stoklarının riskli, binaların yorgun ve zeminlerin sağlıksız olduğuna vurgu yaparak acil riskli yapı stokunun iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Zeybek, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

"İl Başkanımız Erdem Arcan, Milletvekilimiz Nail Çiler, Gebze İlçe Başkanımız Gökhan Orhan, Darıca İlçe Başkanımız Hüseyin Cihan Özaltan ile birlikte çöken binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunduk.

Gördüklerimiz ne yazık ki çok ağır…

Durum vahim ACİLEN sadece TOKİ ya da kamu kurumları ya da belediyeler eliyle değil.

Türkiye'nin en gelişmiş sektörü dediğimiz müteahhitlik sektörünün de devreye sokularak kamu finansman kaynaklarından yurttaşlarımız lehine faizsiz olarak uzun vadeli biçimiyle devreye sokularak riskli yapı stokunun iyileştirilmesinden BAŞKA ÇIKAR YOLU YOKTUR!

Henüz 29 Ekim’de yaşadığımız yıkımın acısı dinmeden, aynı sokaklarda yeni binalar çatırdıyor.

Gebze’de ölümle yaşam arasındaki mesafe artık birkaç beton parçasına kadar daraldı.

Çünkü sistem tam anlamıyla bitik durumda!

1999 depreminin ağır etkilediği Gebze kuşağında aradan 26 yıl geçmesine rağmen ne denetleme sistemimiz ne de cezalandırma mekanizmamız işler hale getirilebildi."