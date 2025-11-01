Gökan Zeybek enkaz bölgesinde: Gördüklerim çok ağır

Yayınlanma:
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, enkazın bulunduğu Gebze'den açıklamada bulundu. Zeybek, yapı stoklarının riskli, binaların yorgun ve zeminlerin sağlıksız olduğuna vurgu yaparak acil riskli yapı stokunun iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü (29) Ekim metro güzergahının olduğu bölgede bina çöktü. Çökme sonucu aralarında 12 ve 14 yaşında çocuklarında olduğu aynı ailen 4 kişi yaşamını yitirdi.

Bugün enkazın olduğu yere giden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek olay yerinden yaşanan olaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Soysal medya hesabından çağrıda bulunan Zeybek, yapı stoklarının riskli, binaların yorgun ve zeminlerin sağlıksız olduğuna vurgu yaparak acil riskli yapı stokunun iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

"GÖRDÜKLERİMİZ NE YAZIK Kİ ÇOK AĞIR"

Zeybek, paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

"İl Başkanımız Erdem Arcan, Milletvekilimiz Nail Çiler, Gebze İlçe Başkanımız Gökhan Orhan, Darıca İlçe Başkanımız Hüseyin Cihan Özaltan ile birlikte çöken binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunduk.

Gördüklerimiz ne yazık ki çok ağır…

Durum vahim ACİLEN sadece TOKİ ya da kamu kurumları ya da belediyeler eliyle değil.

Türkiye'nin en gelişmiş sektörü dediğimiz müteahhitlik sektörünün de devreye sokularak kamu finansman kaynaklarından yurttaşlarımız lehine faizsiz olarak uzun vadeli biçimiyle devreye sokularak riskli yapı stokunun iyileştirilmesinden BAŞKA ÇIKAR YOLU YOKTUR!

Henüz 29 Ekim’de yaşadığımız yıkımın acısı dinmeden, aynı sokaklarda yeni binalar çatırdıyor.

Gebze’de ölümle yaşam arasındaki mesafe artık birkaç beton parçasına kadar daraldı.

Çünkü sistem tam anlamıyla bitik durumda!

1999 depreminin ağır etkilediği Gebze kuşağında aradan 26 yıl geçmesine rağmen ne denetleme sistemimiz ne de cezalandırma mekanizmamız işler hale getirilebildi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye
Her gün kadınlar öldürülürken yapılan "Cezası ölümdür" açıklamasına kadınlar yanıt verdi
Her gün kadınlar öldürülürken yapılan "Cezası ölümdür" açıklamasına kadınlar yanıt verdi
Asu Kaya'dan künefe şovuna tepki: "Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek"
Asu Kaya'dan künefe şovuna tepki: "Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek"
İyi Parti lideri Dervişoğlu: Türkiye’nin geleceğini kurtarmak adına...
İyi Parti lideri Dervişoğlu: Türkiye’nin geleceğini kurtarmak adına...