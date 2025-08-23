Göçmen kaçakçılığı operasyonu jandarma karakolunda krize neden olmuştu: O davada karar çıktı!

Göçmen kaçakçılığı operasyonu jandarma karakolunda krize neden olmuştu: O davada karar çıktı!
Yayınlanma:
İzmir Çeşme’de Ildır Jandarma Karakolu’nda görevli uzman jandarma, düzensiz göçmenlerle ilgili operasyon ve üstlerini eleştiren dilekçesi nedeniyle aylıktan kesme cezası aldı; Anayasa Mahkemesi, cezanın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmederek cezayı iptal etti.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İzmir Çeşme'de İlçe Jandarma Komutanlığı, aldığı istihbarat bilgisi üzerine Ildır'da düzensiz göçmelere karşı geçtiğimiz yıllarda bir operasyon gerçekleştirdi.

Alılan ihbar sonucunda düzensiz göçmenlerle ilgili olarak Ildır Jandarma Karakol personelinin suç örgütleri ile bağlantılı olduğu ve rüşvet aldığı iddialarının da dile getirilmesi nedeniyle operasyon, Ildır'da görevli jandarma personeline haber verilmeden İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı.

CEP TELEFONLARI TOPLANARAK İNCELEME YAPILDI

Operasyon sonrası karakola gelen İlçe Jandarma Komutanı, personelin cep telefonlarını toplayarak inceleme yaptı. Olayların yaşandığı dönemde Ildır Jandarma Karakolu’nda asayiş tim komutan vekili olarak görev yapan asayiş tim komutan vekili bir uzman jandarma, üst makamlara dilekçe yazdı.

Dilekçede “ne idüğü belirsiz bir insan tacirinin iftiraları sebebiyle hukuka aykırı ve insan haysiyetini aşağılayıcı suçlama ve uygulamalar” ifadelerini kullanan uzman jandarma, kendisinin de şüpheli durumuna düşürüldüğünü belirtti ve sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.

DİLEKÇE NEDENİYLE CEZA ALDI

Dilekçede kullanılan bu ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturmada başvurucuya, 7068 sayılı Kanun gereğince “amir ve üstlerin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirmek” suçlamasıyla aylıktan kesme cezası verildi. İzmir İdare Mahkemesi cezayı iptal etse de, Bölge İdare Mahkemesi “jandarma disiplinine aykırı” bularak davayı kesin şekilde reddetti.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ"

Uzman jandarma bunun üzerine Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuru yaptı. AYM ise, söz konusu disiplin kuralının daha sonra iptal edildiğine dikkat çekerek, başvurucunun dilekçesinin yalnızca üst makama iletildiğini, kamuya açık olmadığını ve şikâyet hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yüksek Mahkeme, “müdahalenin kanunilik şartını taşımadığını ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığını” vurgulayarak ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

DOSYA YENİDEN GÖRÜLECEK

Kararla birlikte dosya yeniden yargılama yapılmak üzere İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderildi, ayrıca başvurucuya 30 bin 487 lira yargılama gideri ödenmesine karar verildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

