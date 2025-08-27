Gerici doktorun 'teşhircilikle' suçladığı genç kadın kıyafetlerini paylaştı

Konya'da Meram Devlet Hastanesi'nde görev yapan Hasan Hüseyin Uysal isimli doktorun genç kadın hastasını teşhircilikle suçlayıp muayene etmemesi üzerine başlayan süreç tepki çekmeye devam ediyor.

Kadınlar hakkında bir doktordan beklenmeyecek paylaşımları da gündeme gelen Hasan Hüseyin Uysal'ın "Teşhircileri muayene etmiyorum, böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ben hasta seçiyorum" diyerek hastasını reddetmesi üzerine Valilik soruşturma başlatırken genç kadın doktorun teşhir iddiasına konu olan kıyafetlerini paylaştı.

GERİCİ DOKTORUN 'TEŞHİRCİLİKLE' SUÇLADIĞI GENÇ KADIN KIYAFETLERİNİ PAYLAŞTI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığı bilgilere göre genç bir kız, göz hastalıkları polikliniğinde muayene olmak istedi. Duruma tepki gösteren genç kız, "Siz kim oluyorsunuz da bana teşhirci diyorsunuz. Teşhirci ne demek ya? Siz bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız. Siz bana teşhirci, çıplak diyemezsiniz. Elim ayağım titriyor ya!" diye konuştu.

Genç kızın o anları cep telefonuyla kaydetmesine sinirlenen doktor odayı terk etti.

Muayene olmak için gittiği hastanede doktor tarafından reddedilen genç kız, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri paylaştı.

Genç kızın üzerinde kot pantolon ve kolsuz bir tişört olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Geçmişte kadınlar ve çocuklar hakkındaki skandal açıklamalarıyla bilinen İHH Konya İl Başkanı ve doktor Hasan Hüseyin Uysal'ın, Türkiye gündemini sarsan "H.K.G." skandalının konuşulduğu zamanlarda, 13 yaşında çocukların evlenmesini savunduğu da ortaya çıkmıştı.

Uysal söz konusu paylaşımında "Aile vs. zorlama yoksa, kendi iradesiyle evlenmek istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi çünkü biliyoruz o yaşta maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var..." diyor.

Ayrıca, "Hemen şunu belirteyim Gazi döneminde bu sınır 14 idi. Birçok faktörün etkisiyle o zamana göre cinsellik yaşı çok aşağıya indi. Söylediklerim, edeple, ciddiyetle konuşulacak konular. Bunlardan pedofili çıkmaz. Yaş farkı talebi yok, iki genç, yetkin iseler, zinasız yuva kurabilmeli" sözleriyle açıklamalarını sürdürüyor.

Kıyafet tercihleri nedeniyle kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullanan Uysal, 2022'deki paylaşımında "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" demişti.

Hasan Hüseyin Uysal, bir paylaşımında ise “Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur” yazan CHP’li Fikri Sağlar’ın paylaşımını alıntılayarak, kadınlar için ‘f...şe gibi giyinenler’ sözlerini kullanmıştı.

BAKANLIKTAN VE VALİLİKTEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Olayın benzerinin daha önce de yaşandığı iddia edilirken Konya Valiliği, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği." yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır."

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm merkezi tarafından yapılan açıklamada ise "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.