Gerici doktor geçmişini sildi!

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde kot pantolon, tişört giyen kadın hastayı "Teşhircilere bakmam" diyerek muayene etmeyen gerici doktor Hasan Hüseyin Uysal'ın çocuk evliliğini savunan skandal paylaşımlarını sildiği ortaya çıktı. Hasan Hüseyin Uysal

Konya'daki Meram Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göz Doktoru ve İHH İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, kot pantolon ve tişört ile muayene olmaya gelen kadının teşhirci olduğunu iddi ederek muayeneyi reddetmişti.

Kadın hastaya "Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Teşhircileri muayene etmiyorum. Sizi muayene etmiyorum, çıkar mısınız lütfen" diyen ve hakkında soruşturma başlatılan gerici doktorun başka skandalları da ortaya çıkmıştı.

GERİCİ DOKTOR ÇOCUK İSTİSMARINI DA SAVUNMUŞ

2022 yılında kamuoyunda H.K.G. davası olarak bilinen İsmailağa Cemaati'nden Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirmesi olayını savunduğu da ortaya çıkan Uysal, çocuk istismarına yönelik tepkilere yanıt vermişti.

O dönem Konya Numune Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olan Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer vermiş:

"Aile vs. zorlama yoksa, kendi iradesi ile evlenmeyi istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi? Çünkü biliyoruz, o yaşta, maalesef kendi istekleri ile gayri meşru cinsellik yaşayanlar artık var. Gayri meşrusuna engel olamayıp, meşru yolu kapatmak hangi mantık?"

1670881045263-uysal-tw-1024-x-486.jpeg

SKANDALLARI BİTMİYOR

Yine aynı dönemde Uysal, yaptığı paylaşımda kadınların kıyafet tercihlerini hedef alarak, "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" paylaşımı yapmıştı.

d9bc6904-7139-423f-ab60-ee79d3b0215e.webp
Hasan Hüseyin Uysal

GEÇMİŞİNİ SİLDİ!

Gerici doktor, söz konusu paylaşımını gösterilen yoğun tepkilerin ardından silerek şu ifadelerin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı:

"Bu ortamda bir konunun fikrî-entelektüel seviyede ele alınamayacağını bir kere daha gördük. Seviyeli seviyesiz herkes burada. Seviyeli fikir, muhalif de olsa konuşulur ama seviyesizlerle uğraşmak zor. Bir tweetimi sildim çünkü seviyesizler üşüştü. Fikrî ortamlar bulmak ümidiyle..."

Uysal'ın 2022 yılında kadınlara hakaret ettiği paylaşımını da sildiği ortaya çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

