Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun hafta: İşte Meclis'in gündemi

Salı günü çalışmalarına başlayacak olan TBMM Genel Kurulu'nun ana gündem maddesi, ‘Vakıflar Kanunu’ ile ‘Bazı Kanunlarda Değişlik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' olacak. Teklifin içerdiği önemli düzenlemeler şunlar:

Deprem bölgesindeki acentelere destek: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl Seyahat Acentaları Birliği yıllık aidatı alınmayacak ve geçmiş dönemlere ait aidat borçları silinecek.

Konaklamada kimlik bildirimi genişliyor: İşletmeciler, marinalar, limanlar, kıyı tesisleri ile gemi veya deniz turizmi araçlarında konaklayanların kimlik bilgileri ile giriş ve ayrılış kayıtlarını tutmakla yükümlü olacak.

Belgesiz Tanıtıma Ceza: Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtımını, pazarlamasını ve satışını yapanlara her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Çanakkale tarihi alanı sınırları genişliyor: Çanakkale'de deniz savaşlarından kalan batıkların bulunduğu alan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırlarına dahil edilecek. Ayrıca, alanın sınırları arkeolojik, coğrafi, kültürel ve tarihi varlıklar göz önüne alınarak Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA BÜTÇE MESAİSİ SÜRÜYOR

Plan ve Bütçe Komisyonu, ‘2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi’ görüşmelerine bu hafta dört bakanlık ile devam edecek. Komisyonun takvimi şu şekilde işleyecek:

Salı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Perşembe: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı

DİĞER KOMİSYONLAR DA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

Meclis'teki diğer ihtisas komisyonlarının da gündemi yoğun olacak.

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu: Salı günü Adalet Bakanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Türkiye Barolar Birliği Engelli Hakları Komisyonu'nu dinleyecek. Komisyon, çarşamba günü HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK ve TİSK temsilcilerini; perşembe günü ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, MEMUR-SEN ve KAMU-SEN yetkililerini ağırlayacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu: Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu, 'Ayrımcılık Yasağı ve Ayrımcılığın Önlenmesi Kapsamında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitli Kurumu'nun Faaliyetleri' başlıklı bir sunum dinleyecek.

SÜREÇ KOMİSYONU TOPLANIYOR

Öte yandan, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak tanımladığı süreç çalışmaları kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanması bekleniyor.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri de hafta boyunca gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.