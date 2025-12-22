Genç kız doğum günü pastasını yedikten sonra can verdi! 2 kişi gözaltında

Ağrı’da bulunan Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu’nda kalan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Remziye Horuz'a, arkadaşları 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi yapmak istedi. İddiaya göre, il merkezinde bulunan bir pastaneye giden iki öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu ifade ederek yumurta içermeyen bir pasta siparişi verdi.

DOĞUM GÜNÜ PASTASINI YEDİKTEN SONRA FENALAŞTI!

Aldıkları pastayla arkadaşlarının doğum gününü kutlayan öğrenciler, pastayı tükettikten sonra Horuz'un fenalaştığını fark etti. Bunun üzerine, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Horuz, aynı gece yoğun bakıma alındı. Remziye Horuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı. Olay günü alınan pasta numunesinin, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespit edilmesi için İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarına teslim edildiği bildirildi.

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI!

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Remziye Horuz için başsağlığı mesajı yayımladı. Gülçin, mesajında "Üniversitemiz Mütercim Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz'un geçirdiği gıda alerjik reaksiyonu sonucu tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.