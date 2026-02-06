Son Dakika | 'Emekliler uzun süre yaşadığı için maaş düşük' diyen SGK Başkanı görevden alındı

Son dakika... Emeklilere düşük maaş verilmesinin sebebinin yaşam süresinin uzaması olduğunu öne süren SGK Başkanı Raci Kaya görevinden alındı. Yerine Yunus Elitaş atandı. Kaya BDDK üyeliğine atandı.

Emeklilere verilen düşük maaşı yaşam süresinin uzamasına bağlayıp “Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün emekli 78 yaşına kadar maaş alıyor" açıklamasını yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, 6 Şubat Cuma tarihli Resmî Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevinden alındı.

BDDK ÜYELİĞİNE ATANDI

Kaya’nın yerine, yine Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Yunus Elitaş atandı. Kaya ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu üyeliğine atandı.

NE OLMUŞTU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya, emekli maaşlarının düşüklüğünü “emeklilerin artık daha uzun yaşamasına” bağladı. Kaya, “Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün ortalama yaşam süresi 78’e çıktı. EYT sonrası emekli sayısı 3 milyon arttı” demişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vergi paketi görüşmeleri sırasında konuşan Kaya, SGK’nın mali dengesindeki bozulmayı ömür uzamasına ve erken emekliliğe bağlamıştı.

Türkiye’de prim ödeme süresinin ortalama 20 yıl olduğunu belirten Kaya, “Avrupa Birliği’nde bu ortalama 40 yıl, Almanya’da 45 yıl. Bizde emekli olma yaşı 48, AB’de 65. Bu fark sistemi zorlayıcı hale getiriyor” şeklinde konuşmuştu

DİĞER ATAMA VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI

SGK'daki üst düzey değişimin ve Kaya'nın Kurul'a atanmasının yanı sıra BDDK'da ikinci başkan ve kurul üyeliği atamaları, Milli Eğitim Bakanlığı'nda il müdürleri rotasyonu ve Çalışma Bakanlığı'nda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleşti.

BDDK'DA ÜST DÜZEY ATAMALAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda yönetim kadrosu yenilendi. Yakup Asarkaya, BDDK İkinci Başkanı olarak atandı. Olcay Turan ve eski SGK Başkanı Raci Kaya ise kurul üyeliğine getirildi.

MİLLİ EĞİTİM'DE İL MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİKLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok sayıda il müdürünün görev yeri değiştirildi. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ayhan Işık atanırken, Bursa'ya Gürhan Çokgezer getirildi. Edirne'ye Bursa'dan Ahmet Alireisoğlu kaydırıldı. Adana'nın yeni müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van'ın yeni müdürü ise Bilal Yılmaz Çandıroğlu oldu. Balıkesir İl Müdürlüğü'ne ise Selehattin Kal atandı.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez teşkilatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda da değişiklikler yapıldı. Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar ve SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevden alındı. Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ile Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve AB Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Salih Turgay Işık atandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

