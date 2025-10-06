Genç kadını hem taciz etti hem darbetti: Yine de serbest bırakıldı

Olay, dün Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi. V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilmeyen üniversite öğrencisinin eteğini tutup, taciz etti.

Sultangazi'de cinsel taciz şüphelisine linç girişimi: O anlar kamerada

Üniversite öğrencisi genç kadın, kendisini taciz eden V.D. isimli kadına tepki gösterince V.D isimli tacizci kadın bu kez genç kadını darp etti.

TACİZCİ SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne giden kız, 'sözlü taciz ve darp’ iddiasıyla V.D.'den şikayetçi oldu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası V.D. gözaltına alındı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

V.D. emniyetteki ifadesinde; önünde yürüyen kızın iç çamaşırının gözüktüğünü, bu sebeple uyardığını, kızın kendisine küfretmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını söyledi. Olay ise bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

TACİZ ETTİ TEPKİ ALINCA DARP ETTİ YİNE DE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.