Sultangazi'de cinsel taciz şüphelisine linç girişimi: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi’nde, 17 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen 51 yaşındaki Y.İ., çevre esnafı tarafından linç edilmek istendi. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi’nde dün saat 15.45 sıralarında bir parkta taciz iddiası gerginliğe yol açtı. 51 yaşındaki Y.İ., parkta daha önce mesajlaştığı ve tanıdığı 17 yaşındaki erkek çocuğun yanına giderek sohbet etmeye başladı. Kısa süre sonra çocuk, Y.İ.’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek bağırıp yardım istedi.

Sesleri duyan çevredeki esnaf, şüpheli Y.İ.’yi linç etmeye kalktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak şüpheliyi çevredeki vatandaşların elinden kurtardı ve ekip otosuna bindirerek polis merkezine götürdü.

"DAHA ÖNCE MESAJ DA ATMIŞ"

Şüphelinin daha önce de çocuğa sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiği iddia edildi. Mahalle sakini Şahin Uluğ olayla ilgili, "Çocuğa daha önce de sosyal medya üzerinden yazıyormuş. Adamı engellemişler ama tekrar ulaşmış. Mesajları gördük, cinsel içerikli yazılara şahit olduk. Konum istemiş, verdiler. Sonra dövmeye başladılar, polis gelene kadar bayağı dayak yedi" ifadelerini kullandı.

Olay sırasında yaşanan gergin anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis ekipleri, şüpheli Y.İ. hakkında soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

