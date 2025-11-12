Genç kadın evde ölü bulunmuştu: Arkadaşları hakkında karar verildi

Genç kadın evde ölü bulunmuştu: Arkadaşları hakkında karar verildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki Melisa Şengül'ün evde ölü bulunmasıyla ilglili 2 arkadaşı gözaltına alınmıştı. 2 kişi hakkında mahkeme adli kontrol kararı verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Melisa Şengül, salı günü akşam saatlerinde arkadaşlarının evinde ölü bulunmuştu.

Olayla ilgili gözaltına alınan Şengül'ün iki arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN ARKADAŞLARININ EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Orta Mahalle 215 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde okuyan Melisa Şengül, iddiaya göre arkadaşları K.E. ve A.Ş. ile önceki gün sabah saatlerine kadar içki içti.

melisanin-olumun-iliskin-gozaltina-alin-1012354-300354.jpg

Sabaha doğru içkinin etkisiyle sızdıkları öne sürülen gruptaki K.E. ve A.Ş., salı günü akşam saatlerinde kendilerine geldiklerinde Şengül'ün hareketsiz şekilde yattığını gördü. Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Şengül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Melisa Şengül'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

melisanin-olumun-iliskin-gozaltina-alin-1012353-300354.jpg
Evde ölü bulunan üniversite öğrencisi Melisa Şengül

GÖZALTINA ALINAN 2 ARKADAŞI HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

K.E. ve A.Ş. ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği evin sahibi K.E. ve A.Ş., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İki arkadaş, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

K.E. ve A.Ş., ifadelerinde Şengül'e zorla içki içirmediklerini, uyandıklarında hayatını kaybettiğini fark ettiklerini söyledi.

Kaynak:DHA

