Gelibolu Belediye Başkanı hakkında skandal iddia! "Telefonu açar açmaz şehit ve gazilere küfür etti"
Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın, Kore Konsolosu’nun Çanakkale’deki Kore Gazilerini ziyareti öncesinde Gelibolu’da yaşayan bir gazinin evinin bulunduğu sokakta doğalgaz çalışmaları ve inşaat atıkları olduğunu, bunun temizlenmesi için Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak’ın özel kalemini arayarak destek talebinde bulundu.
Günaydın, bir süre sonra belediye başkanının kendisini geri aradığını ancak belediye başkanının telefonu açar açmaz gazi ve şehitler hakkında küfürler ettiğini ileri sürdü.
CHP'Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ: HADDİNİ BİL!
Günaydın'ın ileri sürdüğü skandal olayın ardından CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan katıldığı bir etkinlikte belediye başkanı hakkında çok sert ifadeler kullandı.
Güneşhan, açıklamasında, “Bir kent için yerel seçimlerin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın’ın yaptığı açıklamayla çok daha net bir şekilde görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Haddini bil diyerek mevcut belediye başkanına seslenen Güneşhan bu skandalın peşinde olacaklarını, başkan hakkında gereğinin de yapılmasını istedi.
- Vekil arkadaşımız Ayhan Gider derneğe geliyor, dernek başkanı Erol Günaydın olayı anlatıyor, telefon aç diyor. Ayhan Gider de telefon açmıyor. Bunun da takipçisi olacağız. Bu belediye başkanıyla ilgili gereğini yapın.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Skandal iddianın göbeğindeki belediye başkanı, hakkında konuşulanlara yanıt verdi. Çanakkale'de faaliyet gösteren Kalem gazetesine açıklamada bulunan Soyuak, Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın'ı tanımadığını, ayrıca kendisinin telefon ile belediyeyi tehdit ettiğini söyledi.
Bu konularda milliyetçilikten ziyade faşist bir kişi olduğunu ifade eden başkan, bundan birkaç gün önce Sırrı Sakık'ın kendisini arayarak yer istediğini ancak bu talebi geri çevirdiğini de sözlerine ekledi. Belediye Başkanı Soyuak'ın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:
Ben gaziler, şehitlerimiz, bayrak vatan konusunda milliyetçi değil; faşist bir tutumum vardır. Bu arkadaşı tanımam, belediyemizi tehdit etti, beni tehdit etti ve gerekli cevabı verdim.
Bırakın milliyetçi olmayı, fasit bir adamımdır bu konularda. Bu kadar net olan bir adamın, Gelibolulu olan bir adamın gaziler ve şehitlerle ilgili kötü bir şey söyleme durumu olabilir mi. İki gün önce Sırrı Sakık aramış beni, toplantısı için yer istemiş vermeyeceğim size demişim. Tüylerim diken diken olurken ben Gelibolu’nun merkezindeki şehitliği Evreşe Belediye Başkanı iken yeniden inşaa etmişken, bir gaziye bir şehide laf söyleyecek, bırakın laf söylemeyi söyleyenin canını alırım.
Bu arkadaşı tanımam, Belediyemizi tehdit etti. Beni tehdit etti. Tanımadığınız bilmediğiniz bir adam açıyor, ben kibar adamım. Başkanı olduğum şehri çiğnetmem size. Ağzınızın payını veririm. Siz kimsiniz bizi tehdit ediyorsunuz. Bu noktada bireysel bir adama haddini bildirmekle, bireysel terbiyesizliğine cevap vermekle şehitlerimizle, gazilerimizle ne ilgisi olabilir. İkisini nasıl bir araya koyabiliyorsun. Birileri bir yerlerin başkanı diye Gelibolu Belediyesine, başkanına istediğini söyleme hakkı mı var. Ben bilmem neyin başkanıyım. Nesen nesin. Sen önce edep öğren. Gaziler Başkanı Gelibolu’da da var. Sorun bakalım benim için ne diyecek. Benim üzüldüğüm esas bu. Bu kadar hassas olduğumuz bir noktada; milliyetçilik benim yaşam tarzım. Şaka yapmıyorum, biri bana vatan desin bayrak desin alırım canını. Bayrak, vatan namustur benim için, arasında bir fark yoktur. Biliyorsunuz son dönemde üzerime geliyorlar"
Neden sizin üzerinize geliyorlar şeklindeki soruyu da yanıtlayan Soyuak, "Ben çok önemli bir şehrin, Gelibolu'nun Belediye Başkanıyım. Kalelerini almışım ellerinden. Düşman yalnızca dışarıda değil içeride de var ama bunlar aile meselesi" dedi.
"Bu kadar hassasiyet gösterdiğim bir noktada yapılan nasıl bir edepsizliktir" diyen Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, bu konu çocuğundan, anneden, aileden daha değerli olduğuna işaret etti. Bu konunun konuşulamayacağını ve tartışılamayacağını ifade eden Soyuak, "Zaman kimin ne olduğunu gösterir. Kalıcı olan yürektir.