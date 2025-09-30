Gelibolu Belediye Başkanı hakkında skandal iddia! "Telefonu açar açmaz şehit ve gazilere küfür etti"

Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın, Kore Konsolosu’nun Çanakkale’deki Kore Gazilerini ziyareti öncesinde Gelibolu’da yaşayan bir gazinin evinin bulunduğu sokakta doğalgaz çalışmaları ve inşaat atıkları olduğunu, bunun temizlenmesi için Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak’ın özel kalemini arayarak destek talebinde bulundu.

Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın

Günaydın, bir süre sonra belediye başkanının kendisini geri aradığını ancak belediye başkanının telefonu açar açmaz gazi ve şehitler hakkında küfürler ettiğini ileri sürdü.

Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak

CHP'Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ: HADDİNİ BİL!

Günaydın'ın ileri sürdüğü skandal olayın ardından CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan katıldığı bir etkinlikte belediye başkanı hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Güneşhan, açıklamasında, “Bir kent için yerel seçimlerin ne kadar önemli olduğunu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın’ın yaptığı açıklamayla çok daha net bir şekilde görüyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan

Haddini bil diyerek mevcut belediye başkanına seslenen Güneşhan bu skandalın peşinde olacaklarını, başkan hakkında gereğinin de yapılmasını istedi.

Vekil arkadaşımız Ayhan Gider derneğe geliyor, dernek başkanı Erol Günaydın olayı anlatıyor, telefon aç diyor. Ayhan Gider de telefon açmıyor. Bunun da takipçisi olacağız. Bu belediye başkanıyla ilgili gereğini yapın.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Skandal iddianın göbeğindeki belediye başkanı, hakkında konuşulanlara yanıt verdi. Çanakkale'de faaliyet gösteren Kalem gazetesine açıklamada bulunan Soyuak, Çanakkale Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın'ı tanımadığını, ayrıca kendisinin telefon ile belediyeyi tehdit ettiğini söyledi.

Bu konularda milliyetçilikten ziyade faşist bir kişi olduğunu ifade eden başkan, bundan birkaç gün önce Sırrı Sakık'ın kendisini arayarak yer istediğini ancak bu talebi geri çevirdiğini de sözlerine ekledi. Belediye Başkanı Soyuak'ın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde: