Gediz'de kömür madeninde göçük!

Gediz'de kömür madeninde göçük!
Yayınlanma:
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, kömür madeni ocağında kaya düşmesi sonucu göçük altında kalan E.D., mesai arkadaşları tarafından yaralı bir şekilde kurtarıldı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, kömür madeni ocağında kaya düşmesi sonucu göçük altında kalan E.D., mesai arkadaşları tarafından yaralı bir şekilde kurtarıldı.

Sivas'ta göçük altında kalan 66 yaşındaki işçiyi arama çalışmaları 10'uncu günündeSivas'ta göçük altında kalan 66 yaşındaki işçiyi arama çalışmaları 10'uncu gününde

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİYİ MESAİ ARKADAŞLARI KURTARDI

Olay, Gökler beldesinde bulunan bir kömür madeni ocağında yaşandı. Maden ocağına kaya düşmesi sonucu göçük meydana geldi. Göçük altında kalan E.D., mesai arkadaşları tarafından kısa sürede yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralı işçi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞANS ESERİ İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, yaralı işçinin tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Türkiye
Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: Türkiye bir yola girmiştir
Erdoğan'dan 'süreç' açıklaması: Türkiye bir yola girmiştir
3 katlı binanın kömürlüğünde korkutan yangın! Kısa sürede yer yeri sardı
3 katlı binanın kömürlüğünde korkutan yangın! Kısa sürede yer yeri sardı
Canlarını hiçe saydılar! Otobüse tutunan iki çocuk yürekleri ağza getirdi
Canlarını hiçe saydılar! Otobüse tutunan iki çocuk yürekleri ağza getirdi