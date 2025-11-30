Gediz'de kömür madeninde göçük!

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, kömür madeni ocağında kaya düşmesi sonucu göçük altında kalan E.D., mesai arkadaşları tarafından yaralı bir şekilde kurtarıldı.

Sivas'ta göçük altında kalan 66 yaşındaki işçiyi arama çalışmaları 10'uncu gününde

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİYİ MESAİ ARKADAŞLARI KURTARDI

Olay, Gökler beldesinde bulunan bir kömür madeni ocağında yaşandı. Maden ocağına kaya düşmesi sonucu göçük meydana geldi. Göçük altında kalan E.D., mesai arkadaşları tarafından kısa sürede yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralı işçi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ŞANS ESERİ İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, yaralı işçinin tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.