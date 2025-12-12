Gediz’de 7 maden işçisi karbonmonoksitten zehirlendi

Gediz’de 7 maden işçisi karbonmonoksitten zehirlendi
Yayınlanma:
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, özel bir kömür madeni ocağında karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Gökler Beldesi kömür havzasında bulunan özel bir şirkete ait kömür madeni ocağında meydana geldi.

Madenciler Sivas'ta yürüdü!Madenciler Sivas'ta yürüdü!

İŞÇİLER KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Maden ocakğında çalışan vardiya işçileri, üretim sırasında bir galeride ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek, baygınlık geçirmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma, maden kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ocağa ulaşan ekipler ve maden işçilerinin çalışmasıyla gazdan zehirlenen Mustafa K., Mehmet E., Mehmet T., Mustafa E., Muhammet K., Kader S. ve Cemalettin B. kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Türkiye
İmamoğlu: Televizyon başında sizlerle olacağım
İmamoğlu: Televizyon başında sizlerle olacağım
Pideciden hayat kurtaran müdahale: Müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü! O anlar kamerada
Pideciden hayat kurtaran müdahale: Müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü! O anlar kamerada
TIR servis minibüsüne çarptı! Feci kazada 9 kişi yaralandı
TIR servis minibüsüne çarptı! Feci kazada 9 kişi yaralandı