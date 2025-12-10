Madenciler Sivas'ta yürüdü!

Sivas’ın Divriği ilçesinde maden sahalarının kapanmasına ve işten çıkarılmalarına karşı 18 gündür direnen DİSK/Dev Maden-Sen üyesi işçiler bugün Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, DİSK/Dev Maden-Sen Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy, demokratik kitle örgütleri ile ilçe halkının katıldığı yürüyüşte Oyak Holdinge bağlı Erdemir ve Ermaden şirketleri protesto edildi. Divriği Madenci Yürüyüşü’nde işçiler, “İnadına Sendika, İnadına DİSK” sloganları attı.

Madenciler grev kararı aldı!

"HEP BİRLİKTE HAKSIZLIKLARA SON VERECEĞİZ"

Divriği Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen kitlesel açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, şunları söyledi: “Divriği bir maden kenti, bu kentte yıllardır bu kentin insanları yerin yedi kat dibine girerek o cevheri çıkartıyor. Böylesi bir süreçte kısa bir süre önce sendikamızın genel sekreterinin de aralarında bulunduğu 18 işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. Bu haksız ve hukuksuz işten çıkarma karşısında emeğine ekmeğine sahip çıkmak için bu mücadele ateşini yakan bu direnişi büyüten tüm işçi kardeşlerimi selamlıyorum.

Öncelikle sözüm buradaki sermaye sahiplerine; oturduğunuz yerde masa başlarında, kağıt üzerinde karar veremezsiniz. Çünkü sizin vereceğiniz bu kararlar yüzlerce, binlerce maden işçisinin çoluğunu çocuğunu, tüm Divriği halkını etkileyecek. O bendenle sizin masa başında vereceğiniz kararları asla ama asla kabul etmiyoruz. Eğer o kararlar Divriği halkını, işçisini esnafını yok sayarsa o zaman bu mücadele burada kalmaz, bütün Türkiye, Divriği olur bunu böyle bileceksiniz. İkinci çağrımız da bütün işçi kardeşlerimizedir. Bugün bu şirketler sizlerin geleceğini belirsiz hale getirmeye çalışıyorlar. Bugün ne üretildiyse bu işçinin alın teri sayesinde olmuştur, Türkiye’nin geleceğine şekil vermiştir. Bu ülkenin tüm değerlerini güzelliklerini üretenler biziz. Hep birlikte bu haksızlıklara hukuksuzluklara mutlaka son vereceğiz.”

"SAYI 65'i BULABİLİR"

Dev Maden-Sen Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy ise “Ekim ayında genel sekreterimizin de aralarında olduğu 18 arkadaşımızın işten çıkarılmasıyla başlayan bu süreç, ardından ‘65 kişi daha çıkarılacak’ söylentileriyle büyüdü. İşten çıkarılan arkadaşlarımız, sendikamız ve yerel kurumlarımızın direnciyle 65 kişinin işten çıkarılması durduruldu; ancak şirket bu kez daha ağır bir karar açıkladı: Yeraltı ocağı kapatılacak, yaklaşık 350 işçi işten çıkarılacak denildi. Bu sırada işçilere hiçbir açıklama yapılmadan ihbarnameler imzalatıldı, bugün de birer birer işten çıkarılmaları işleniyor. Bu tablo, Divriği’nin kaderini belirleyecek kadar ciddi bir tablodur. Bizim taleplerimiz nettir ve meşrudur: Ermaden derhal açıklama yapmalıdır. İşten çıkarmalar durdurulmalı, çıkarılan işçiler eksiksiz geri alınmalıdır. OYAK, kazandığı milyonlarca doları Divriği’nin maden emekçilerine, esnafına ve halkına borçludur. İlçeyi görmezden gelmemeli ve gerekli yatırımları yapmalıdır.

Belirsizlik işçinin iradesini kırmak için kullanılan en etkin araç, belirsizlik ilçeyi bölmek için kullanılan en tehlikeli siyasettir. Ve biz bugün bu belirsizliği kabul etmiyoruz” dedi.

DİVRİĞİ BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DESTEK

İşçilere destek veren Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ise “Divriği belediye başkanı olarak çalıştığım arkadaşlarımla birlikte olmaktan onur duyuyorum. Maden sektöründe işten çıkarılacağı korkusuyla yaşayan işçi arkadaşlarımıza selam olsun. Bizim mücadelemiz sizlerin işten çıkarılmaması içindir, yarın öbür gün başka bir şirket gelirse düşük maaşla çalışmayın diyedir” ifadelerini kullandı.