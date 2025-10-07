Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
İstanbul'un 23 ilçesinde 8 Ekim 2025 Çarşamba günü elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), yer yer 8 saati bulabilecek olan kesintilerin bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklandığını bildirdi. Elektrikler ne zaman kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte detaylar...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) verilerine göre İstanbul'un Avrupa yakasındaki 23 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklandığını bildiren BEDAŞ, başlangıç ve bitiş saatlerini açıkladı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ), çoğunluğu bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklanan kesintileri, her gün sosyal medya hesabından duyuruyor.

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİLER YAŞANACAK?

Bu kapsamda 8 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalara elektrik verilemeyecek.

KESİNTİLER KAÇ SAAT SÜRECEK?

Kesintiler, genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.

İşte İstanbul'un Avrupa yakasında kesintilerin yaşanacağı ilçelere ilişkin tüm detaylar...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

