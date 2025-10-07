Borcu olanlar dikkat! Son 3 gün

Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olan bireysel müşteriler için sağlanan yapılandırma fırsatı 10 Ekim 2025’te sona eriyor. Başvuru süresinin bitimine yalnızca 3 gün kaldı.

BDDK’NIN YAPILANDIRMA KARARI GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), bireysel ihtiyaç kredileri ve kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yayımladığı “tavsiye niteliğindeki” karar yürürlükte bulunuyor.

Bireysel kredi kartı borcunda rekor!

Bu karar kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Uygulanacak faiz oranı ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen %3,11 olarak duyuruldu.

10 TEMMUZ 2025 VE ÖNCESİNDEKİ BORÇLAR DAHİL

BDDK’nın düzenlemesine göre yapılandırma imkânı, 10 Temmuz 2025 ve öncesine ait borçları kapsıyor.

Vatandaşlara 3 aylık başvuru süresi tanınmıştı ve bu süre 10 Ekim 2025’te dolacak. Belirlenen tarihten sonra başvuru yapmayan borçlular, yapılandırma hakkını kaybedecek.

YAPILANDIRMA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, yapılandırma kapsamına alınabilecek borç türleri de genişletildi.

Artık yalnızca asgari tutarı ödenmeyen kredi kartı borçları değil, dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş kartlar da yapılandırma kapsamına girecek.

Borç ve faizdeki korkunç gerçeği açıkladı: Her çocuk 140 bin lira borçla doğuyor

İhtiyaç kredilerinde ise eskiden yalnızca “30 günü aşan gecikmeler” için geçerli olan şart kaldırıldı.

Böylece, her türlü gecikmiş ödeme için yapılandırma olanağı sağlandı.

BORÇ BAKİYESİ YAPILANDIRMA TARİHİNE GÖRE BELİRLENECEK

Hem ihtiyaç kredilerinde hem de kredi kartı borçlarında yapılandırma hesaplaması artık karar tarihine değil, yapılandırma tarihindeki borç bakiyesine göre yapılacak.

Ayrıca, daha önce yapılandırılmış olan krediler, eğer yeniden yapılandırma kararı tarihinden önce yapılmışsa, tekrar yapılandırılabilecek.

SON GÜNLER

Ödeme gücü sınırlı kişiler için bu ödeme planı önemli bir fırsat sunuyor. Borçlarını uzun vadeye yayarak ödeyebilirler.

Yalnızca asgari ödeme yapmak ya da hiç ödeme yapmamak, temerrüde düşme, kredi notunun düşmesi ve yüksek faiz yüküyle karşılaşma risklerini artırıyor.