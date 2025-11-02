Gece yarısı sokağın ortasında havai fişek patlattılar!

Yayınlanma:
Bursa’da, otomobille Emek Mahallesi’ne gelen 4 kişi, ellerindeki havai fişeği sokak ortasında ateşleyerek kaçtı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, otomobille bir sokağa giren 4 kişi, iki bina arasındaki boş arsanın önüne koydukları havai fişeği ateşleyerek sokaktan kaçtı.

Kız istemeye gittikleri mahallede 9 kişiyi hastanelik ettiler! 2 kişi tutuklandıKız istemeye gittikleri mahallede 9 kişiyi hastanelik ettiler! 2 kişi tutuklandı

O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

gece-saatlerinde-geldikleri-sokakta-hava-995722-295387.jpg

KOŞARAK UZAKLAŞTILAR!

Söz konusu görüntülerde, şüphelilerden 2’sini sokağa yaya olarak, diğer 2’sinin ise otomobille girdiği görülürken etrafı kolaçan eden şüpheliler otomobilden aldıkları havai fişeği yere koyup, ateşledikten sonra araçla bölgeden uzaklaştı.

MAHALLELİ BÜYÜK BİR PANİK YAŞADI!

Havai fişeğin patlaması nedeniyle mahalle sakinleri korku ve panik yaşarken, polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

