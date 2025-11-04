Gebze’de çöken binadan sağ kurtulan Dilara’ya acı haber verildi

Gebze’de çöken binadan sağ kurtulan Dilara’ya acı haber verildi
Yayınlanma:
Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken binada, enkazdan sağ olarak kurtarılan Dilara Bilir’e ailesindeki herkesin öldüğü söylendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken 7 katlı binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir’e, annesinin, babasının ve iki kardeşinin yaşamını yitirdiği haberi psikologlar eşliğinde bugün verildi.

Mevlana Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çöken binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) çifti ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetmişti. Ailenin büyük kızları Dilara Bilir, ekiplerin çalışması sonucu enkazdan sağ çıkarılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Dilara’nın durumunun iyileşmesi üzerine normal servise alındığı belirtildi. Genç kıza ailesinin kaybı, hastanedeki psikologlar eşliğinde bildirildi.

Yakınlarının aktardığına göre, büyük bir üzüntü yaşayan Dilara Bilir, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından amcasının evinde kalmak istediğini söyledi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

