Gazze'ye yardım kermesinde zehirlenen 28 öğrenci hastanelik oldu

Yayınlanma:
Karabük'te, Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen bir yardım kermesinden yemek yiyen 28 ilk ve ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Karabük'ün merkez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Karabük Müftülüğü tarafından, Şehit Mehmet Esen Ortaokulu ve Anayasa İlköğretim Okulu'nun önünde bulunan Esentepe Yeşil Camii'nde, Gazze’ye destek amacıyla bir yardım kermesi düzenlendi. İddiaya göre, öğle saatlerinde okul yönetimi tarafından yemeklerini bu kermesten yemeleri yönünde bilgilendirilen öğrenciler, burada satılan döner, dolma ve ayran gibi yiyeceklerden tüketti.

MİDE BULANTISI VE KARIN AĞRISI ŞİKAYETLERİ BAŞLADI

Yemekten bir süre sonra çok sayıda öğrencide mide bulantısı ve karın ağrısı gibi gıda zehirlenmesi belirtileri görülmeye başlandı. Durumun bildirilmesi üzerine okula ve cami çevresine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

28 ÖĞRENCİ HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ambulanslarla rahatsızlanan 28 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan ve bir kısmının midesi yıkanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili hem sağlık hem de idari yönden geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

