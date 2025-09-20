Gazilerin yaptığı eyleme vicdansız muamele: Bakanlık fıskiyeleri açarak dağıtmaya çalıştı!

Gazilerin yaptığı eyleme vicdansız muamele: Bakanlık fıskiyeleri açarak dağıtmaya çalıştı!
Özlük hakları mağduriyetleri nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde eylem yapan gazilere, alanı terk etmeleri için fıskiyelerle su sıkıldı.

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Eylül tarihinde gazileri kabul ederek onların sorunlarını dinledi.

Özlük hakları mağduriyeti konusunda yaşadıklarını Bakan'a anlatan gaziler anlaşıldıklarını düşünüp bakanlıktan ayrıldıktan sonra Bakan Özdemir'in sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

BAKAN 'ÖZLÜK HAKLARINI' GÖRMEZDEN GELDİ

Ancak, Bakan'ın paylaşımında, gazilerin özlük hakları konusuna ilişkin bir şey yazılmazken Terörsüz Türkiye hedefine destek verdikleri ifade ediliyordu.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre,Bakan ile görüşme amaçlarının farklı olduğunu söyleyen gaziler ise duruma tepki göstermek amacıyla bakanlık önünde eylem yaptı.

GAZİLER, OTURMA EYLEMİNE BAŞLADI

Askerlik hizmetini er olarak yapan ve gazi olan askerler önceki gece "Sabrımız tükendi, adalet istiyoruz" diyerek ile Bakanlığı önünde oturma eylemine başladı.

Gaziler için net talepler

Diğer gazilere göre de düşük kalan maaşlarının ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep eden gaziler protez kol ve bacaklarıyla buraya gelerek geceyi burada geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da gazilere sıcak çorba su ve battaniye gönderdi.

1995 yılında Van’da mayına basarak bacağını kaybeden ve gazi olan Atilla Çamkara, protez bacağını göstererek "Bu vatan için" ifadesini kullandı.

BURAYI TERK ETMEMİZ İÇİN ISLATTILAR BİZİ

Üç yıldır gerekli olan tüm yerlere başvurduklarını ancak konuda hiçbir adım atılmadığını belirten gaziler geceyi burada geçirirken kendilerine yapılan saygısızlığı şöyle anlattı:

“Mücadelemiz adaletin ve vicdanın mücadelesidir. Anayasa uyarınca devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimlerini, malul ve gazileri korur, onlara toplumda yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

Ancak bize diğer kamu görevlileri gibi Terörle Mücadele Kanunu kapsamında emsal düzenleme yapılmıyor. Kimse bizi insan yerine koymuyor.

Aile Bakanlığı görevlileri burayı terk etmemiz için fıskiyeleri açıp bizi ıslattı. Bunca fedakarlıktan sonra bu yapılan çok zorumuza gitti. Ama kararlıyız, mücadele sürecek.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

