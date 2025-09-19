Gaziler için net talepler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gazilere ve şehit ailelerine vefanın somut adımlarla gösterilmesi gerektiğini belirtti. Bağcıoğlu, bu kapsamda hazırladıkları 18 kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınmadığına dikkat çekerek, tüm siyasi partilere "Bu, siyaset üstü bir namus meselesidir" sözleriyle çağrıda bulundu.

"VEFA BORCU HATIRLANMALI VE ÖDENMELİ"

Bağcıoğlu, açıklamasında 19 Eylül'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği ve Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandığı önemli bir tarih olduğunu hatırlattı. Gaziler Günü'nün yalnızca bir anma günü olmadığını ifade eden Bağcıoğlu, "Bugün, aynı zamanda millet olarak kahramanlarımıza olan vefa borcumuzu hatırlama ve bu borcu ödeme kararlılığını gösterme günüdür” dedi. Gazilerin ve şehitlerin hatırasına layık olmanın, onların ailelerine sahip çıkmakla mümkün olacağını vurguladı.

ÇALIŞTAYDAN ÇIKAN 18 KANUN TEKLİFİ MECLİS GÜNDEMİNDE BEKLİYOR

Partisinin son bir yıl içerisinde Türkiye genelinde 112 il ve ilçede 205 şehit ailesi ve gazi derneğini ziyaret ettiğini belirten Bağcıoğlu, bu görüşmelerin sonucunda 12-13 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da "Kahramanlara Vefa Çalıştayı" düzenlediklerini aktardı. Bu çalıştayda geliştirilen çözüm önerilerinin 8 Temmuz 2024'te bir raporla kamuoyuna sunulduğunu kaydeden Bağcıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi, çalıştayın ardından şehit aileleri ve gazilerin temel sorunlarını çözmek için 18 kanun teklifi hazırladı. Ancak bu teklifler, hâlâ Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınmadı” ifadelerini kullandı.

"BU SİYASET ÜSTÜ BİR NAMUS MESELESİDİR"

Bağcıoğlu, hazırlanan kanun tekliflerinin şehit aileleri ve gazilerin haklarını savunan her öneriyi kimden geldiğine bakılmaksızın destekleyeceklerini belirtti. Tüm partilere seslenen Bağcıoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, bu vefa borcunu yerine getirmeye çağırıyoruz. Bu, siyaset üstü bir namus meselesidir” diyerek meclise ortak hareket etme çağrısı yaptı.

ÖNERİLER ARASINDA SOMUT TALEPLER YER ALIYOR

Açıklamada, kanun tekliflerinde yer alan bazı somut talepler de sıralandı. Bu talepler arasında; şehit anne ve babalarına en az asgari ücret tutarında maaş bağlanması, erbaş ve er gazilere emsal maaş hakkı tanınması, 18 Mart ve 19 Eylül'de birer maaş ikramiye verilmesi, faizsiz konut kredisi sağlanması ve yeşil pasaport hakkı gibi maddeler bulunuyor. Ayrıca, asker hastanelerinin yeniden açılması, gazilerin ortez ve protez sorunlarının çözülmesi, şehit ve gazi çocuklarına kamuda ikinci istihdam hakkı ve "Onur Gaziliği" statüsü verilmesi gibi konular da öneriler arasında yer alıyor.

YEREL YÖNETİMLERE VE DİĞER ASKERİ PERSONELE YÖNELİK VURGU

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, şehit yakınları ve gazilere yönelik 15 maddelik bir yerel yönetim destek paketini Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla tüm belediyelere ulaştırdığı bilgisi de açıklamada paylaşıldı. Bağcıoğlu, mücadelenin sadece şehit aileleri ve gazilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda maaşları yetersiz kalan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, tazminat alamayan emekli astsubaylar ve atanamayan uzman çavuşlar gibi tüm mağdur askerlerin de yanında olduklarını belirterek, "Gelin, bu vefayı birlikte gösterelim” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.