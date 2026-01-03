Gaziantep'te dehşet anları! 11 yaşındaki kız çocuğunu marketin ortasında bıçakladı

Gaziantep'te dehşet anları! 11 yaşındaki kız çocuğunu marketin ortasında bıçakladı
Yayınlanma:
Gaziantep'te akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen F.K. isimli şüpheli, kendisinden kaçıp markete sığınan 11 yaşındaki kız çocuğunu darp edip bıçakladı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli ise, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantep'te akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen F.K. isimli şüpheli, kendisinden kaçıp markete sığınan 11 yaşındaki kız çocuğu H.E.'yi darbedip bıçakladı.

Olay, 1 Ocak akşamı Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen F.K. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle H.E.'yi darbetmeye çalıştı.

MARKETTE YAKALADIĞI KÜÇÜK KIZI BIÇAKLADI

Küçük kız, F.K.'den kaçarak bir markete sığındı. Küçük kızın ardından markete giren şüpheli, burada yakaladığı çocuğu darbetmeye başladı.

F.K., küçük çocuğu yere yatırıp, üzerine oturdu. F.K., daha sonra cebinden çıkarttığı bıçakla küçük kızı yaraladı.

kendisinden-kacip-markete-siginan-kucuk-1096311-325425.jpg

KÜÇÜK KIZI ESNAF KURTARDI

Yaşananlar marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, küçük çocuk esnafın müdahalesi ile kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından H.E. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

kendisinden-kacip-markete-siginan-kucuk-1096297-325425.jpg

ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI

F.K. isimli şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

kendisinden-kacip-markete-siginan-kucuk-1096296-325425.jpg

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

