Gaziantep'te DEAŞ operasyonu!

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'ın finansman kaynaklarının deşifresi ve finanse edilmesinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde soruşturma yürütüldü.

DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve örgüte fon sağladıkları öne sürülen 13 zanlı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Ekipler, 12 adrese düzenledikleri eş zamanlı şafak operasyonuyla 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:AA

