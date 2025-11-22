Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma:
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, çatı katında uyuşturucu madde ürettiği tespit edilen şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda toplamda 107 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Kasım günü Beylikdüzü’ndeki bir binanın çatı katının uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti.

istanbul-beylikduzunde-cati-katinda-u-1028086-305062.jpg

ÇATI KATINDA UYUŞTURUCU ÜRETTİĞİ BELİRLENDİ!

Çatı katında özel havalandırma sistemi kurularak binada yaşayanlardan tamamen izole hale getirildiği, içeride bulunan kişinin dışarıyla herhangi bir bağlantı kurmadan sadece uyuşturucu üretimi yaptığı belirlendi.

istanbul-beylikduzunde-cati-katinda-u-1028085-305062.jpg

107 KİLO 700 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ!

Polis ekiplerinin bir süre takip ettiği adrese operasyon gerçekleştirilirken operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Deren Talu yeni test sonucunu paylaştıUyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Deren Talu yeni test sonucunu paylaştı

Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 5 parça halinde 95 kilo 700 gram sıvı metamfetamin, 2 parça 12 kilo kristal metamfetamin, 2 parça halinde 28,5 kilo ara kimyasal madde ve çalışır vaziyette 1 hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının 107 kilo 700 gram olduğu bildirildi.


Kaynak:DHA

