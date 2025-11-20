Gaziantep'te 56 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

İstanbul'da Böcek ailesinin kaldıkları otelde zehirlenerek yaşamını yitirmesinin ardından yurdun çeşitli yerlerinden zehirlenme haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez de 56 kişinin gaziantep'te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıkları ortaya çıktı.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi’nde dün gece saatlerinde bir gıda zehirlenmesi vakası medyana geldi.

İstanbul'da bir zehirlenme vakası daha! 1'i bebek 4 kişi hastanelik oldu

56 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından merkezde bulunan kişilerin sağlık durumları kontrol edildi ve rahatsızlanan 56 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenme belirtisi gösteren kişilerin mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle sağlık ekiplerine başvurduğu öğrenildi.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Olayın ardından merkezde inceleme başlatıldı. Zehirlenmenin kaynağının tespit edilmesi için yiyeceklerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Hastaneye kaldırılan 56 kişinin sağlık durumuna ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

48 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Doktorların gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğu 56 kişiden 48’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 8 kişinin tedavileri sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve 8 kişinin ise durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“20 Kasım 2025 tarihinde Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde bazı yabancı uyruklu kişilerde kusma ve ishal şikayetlerinin görülmesi üzerine durum Geri Gönderme Merkezi’nin sağlık birimi tarafından hızla incelenmiş ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmiştir. Ambulans ekipleri hızla merkeze intikal etmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 56 kişi hastanelere sevk edilmiştir. Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle geri gönderme merkezine dönüş yapmıştır. Diğer kişilerin sağlık durumlarında da tehlikeli bir durum söz konusu olmamakla birlikte tedbiren müşahede altında tutulmaktadır. Süreç Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Konuya ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”