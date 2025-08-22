Gaziantep’te 25 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Gaziantep’te uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından hakkında 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.Y., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Gaziantep’te hakkında 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü C.Y., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve kasten yaralama suçlarından cezası kesinleşen C.Y., Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)