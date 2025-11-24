Gazeteci Zafer Arapkirli hâkim karşısına çıkacak!

BirGün yazarı gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya paylaşımı nedeniyle “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.

Gazetecilik aylardır tutsak: Furkan Karabay hakkında bir kez daha tutukluluğa devam kararı!

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASI YÖNELTİLİYOR

Soruşturma, iktidara yakın Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün, Arapkirli’nin 23 Ekim 2024’te X hesabından yaptığı bir paylaşımı hedef göstermesi üzerine başlatıldı. Adalet Bakanlığı’nın izin vermesiyle hazırlanan iddianamede Arapkirli hakkında TCK 299/1-2 kapsamında "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlamasıyla ceza talep ediliyor.

Arapkirli hakkında açılan davanın konusu, 23 Ekim 2024’te X’te yaptığı “ÇOK KÖTÜ BİR SENARİSTSİN… Zaten hep öyleydin” paylaşımı. Cem Küçük, söz konusu paylaşımı alıntılayarak Arapkirli’yi Cumhurbaşkanı’nı hedef almakla suçlamış ve “Emniyet ve yargımız bu kişi için gereğini yapmalı” ifadeleriyle Savcılığa çağrıda bulunmuştu.

ÇAĞLAYAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Dava, 25 Kasım Salı günü saat 10.10’da İstanbul Çağlayan Adliyesi 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.