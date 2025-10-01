Gazeteci Necati Zincirkıran hayatını kaybetti

Eski Hürriyet ve Günaydın gazetelerinin Genel Yayın Yönetmeni, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı, sürekli basın kartı ile Burhan Felek Ödülü sahibi gazeteci ve denizci Necati Zincirkıran, 96 yaşında yaşamını yitirdi.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Necati Zincirkıran'ın vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

"Değerli meslektaşımız Necati Zincirkıran’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Çok uzun yıllar muhabir, haber müdürü, genel yayın yönetmeni ve yazar olarak gazetecilik mesleğine hizmet eden Necati Zincirkıran’ın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”

NECATİ ZİNCİRKIRAN KİMDİR?

Döneminin önde gelen gazetecisi ve denizcisi Necati Zincirkıran, II. Dünya Savaşı yıllarında Heybeliada’dan Mersin’e nakledilen Heybeliada Deniz Lisesi’nde eğitim aldı.

Sağlık sorunları nedeniyle oradan ayrılan Zincirkıran, eğitimini İngiltere’de Denizcilik Bankası bursu ile sürdürdü.

Deniz Hukuku ağırlıklı yüksek lisansı yapan Zincirkıran aynı zamanda uzak yol kaptanı oldu.

Londra Gazetecilik Okulu’nun derslerini uzaktan takip ederek sertifika aldı.

Zincirkıran, 1950'li yıllarda muhabirliğe başladı. Hürriyet gazetesinde önce Ankara Temsilcisi, ardından 1960'lı yıllarda Genel Yayın Yönetmeni oldu.

1969 yılında Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra Günaydın gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.

Hürriyet Haber Ajansı’nın kurucusu olan Zincirkıran, 1981-1986 yılları arasında da Anadolu Ajansı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.