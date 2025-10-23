Ercüment Akdeniz bugün hakim karşısına çıkacak

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 22 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Ercüment Akdeniz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. "Örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılanan Akdeniz’in duruşması, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek.

Son Dakika | Özgür Özel'den tarihi seçim yanıtı! "Zamanı gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz"

DİSK BASIN-İŞ'TEN ÇAĞRI

Basın meslek örgütleri de Akdeniz’e destek çağrısında bulundu. DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada, “Üyemiz Gazeteci Ercüment Akdeniz, barış, emek ve demokrasi mücadelesine verdiği katkılar nedeniyle tam 8 aydır hapiste! 23 Ekim’de görülecek duruşmada Akdeniz’in yanında olacağız. Tüm kamuoyunu Ercüment’e ve gazeteciliğe sahip çıkmaya çağırıyoruz.” ifadeleri yer aldı.