Ercüment Akdeniz bugün hakim karşısına çıkacak

Ercüment Akdeniz bugün hakim karşısına çıkacak
Yayınlanma:
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 22 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Ercüment Akdeniz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında 22 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Ercüment Akdeniz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak. "Örgüt üyeliği" iddiasıyla yargılanan Akdeniz’in duruşması, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek.

Son Dakika | Özgür Özel'den tarihi seçim yanıtı! "Zamanı gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz"Son Dakika | Özgür Özel'den tarihi seçim yanıtı! "Zamanı gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz"

DİSK BASIN-İŞ'TEN ÇAĞRI

Basın meslek örgütleri de Akdeniz’e destek çağrısında bulundu. DİSK Basın-İş tarafından yapılan açıklamada, “Üyemiz Gazeteci Ercüment Akdeniz, barış, emek ve demokrasi mücadelesine verdiği katkılar nedeniyle tam 8 aydır hapiste! 23 Ekim’de görülecek duruşmada Akdeniz’in yanında olacağız. Tüm kamuoyunu Ercüment’e ve gazeteciliğe sahip çıkmaya çağırıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Türkiye
Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış geliyor
Meteoroloji il il uyardı: Kar ve sağanak yağış geliyor
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi